Дагестанские журналисты прогнозируют борьбу за наследство "мекегинского" клана

05 февраля 2018, 20:22

Отсутствие у федерального центра четкой стратегии по борьбе с коррупцией в Дагестане может привести к началу масштабного передела собственности в республике, заявили дагестанские журналисты в связи с задержанием главы правительства Дагестана и его заместителей.

Как писал "Кавказский узел", сегодня силовиками были задержаны врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов и его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов. Также сегодня был задержан бывший министр образования и науки Шахабас Шахов. Глава правительства Дагестана и его заместители были доставлены спецбортом из Махачкалы в Москву. Чиновников подозревают в мошенничестве при реализации социальных программ в республике.

24 января по обвинению в превышении должностных полномочий был арестован мэр Махачкалы Муса Мусаев. Мусаев представляет интересы "мекегинского" клана - в частности, Абдусамада Гамидова, напомнили опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские журналисты.

Журналисты назвали шатким положение Абдулатипова

По мнению главного редактора информагентства "Дербент" Милрада Фатуллаева, задержание дагестанских чиновников "не связано с борьбой с определенным кланом". При этом сейчас в республике "осталось несколько серьезных кланов", отметил Фатуллаев.



"Так называемый "мекегинский" клан является одним из влиятельнейших в республике. К нему причисляются Абдусамад Гамидов, глава дагестанского отделения ФОМС Магомед Сулейманов и его брат, мэр Избербаша Абдулмеджид Сулейманов. Еще один заметный и влиятельный клан появился при Рамазане Абдулатипове. Его условно можно назвать "тляратитинско-чародинским", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Фатуллаев.

Милрад Фатуллаев предположил, что у силовиков после задержания ряда дагестанских чиновников "могут возникнуть вопросы и к Рамазану Абдулатипову".

В республике сейчас борьба ведется не с определенным кланом, а с финансово-политическими группировками в целом, в свою очередь считает политический обозреватель дагестанского издания "Черновик" Магомед Магомедов.



"Абдусамад Гамидов - представитель "мекегинского" клана. В него также можно включить и бывшего мэра Каспийска Джамалудина Омарова. Он по-прежнему обладает большим влиянием", - отметил Магомедов.



Как считает журналист, сейчас в республике "все остальные кланы и группы рассеяны".

"Влиятельным политиком остается спикер Народного собрания Хизри Шихсаидов. Но отнести его к определенному клану нельзя. А остальные группы, например, семьи вице-спикера Совета Федерации Ильяса Умаханова и бывшего председателя Госсовета Дагестана Магомедали Магомедова уже не находятся на сильных позициях, как раньше. Поэтому говорить, что они представляют влиятельный клан, очень затруднительно", - добавил Магомедов.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" журналисты назвали шатким положение Абдусамада Гамидова. Они отмечали, что врио главы Дагестана Владимир Васильев демонстрирует свою равноудалённость от всех дагестанских элит, а Гамидов "сильно встроен в систему, созданную Абдулатиповым".

К переделу собственности приведет отсутствие четкой стратегии Кремля



Громкие коррупционные дела приводят к тому, что "актуализируется процесс по искусственному омоложению политической элиты республики", привел свою точку зрения Магомед Магомедов.

"Стоит ожидать появления молодых амбициозных людей, стремящихся стать такими же мощными политиками, как и их предшественники. Можно предположить, что этот процесс будет сопровождаться переделом собственности", - считает Магомед Магомедов.

Главный редактор "Нового дела" Гаджимурад Сагитов также считает, что в республике сейчас "ведется борьба против коррупции в целом, а не против какой-то конкретной группировки". "Борьба ведется не против "мекегинского" клана, а с коррупционной системой в целом", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Сагитов.



При этом, по его словам, в республике "сейчас есть очень много влиятельных фигур, обладающих финансовыми и людскими ресурсами". И если у Москвы "нет четкого плана, то последние события могут привести к переделу собственности в Дагестане", считает главный редактор "Нового дела".



"Если на должности, которые, возможно, скоро освободятся, придут представители других кланов, то произойдет передел. Чтобы одна "гидра" не сменилась другой, государство должно строго контролировать деятельность чиновников. Кланы создаются там, где большие деньги и их можно "распилить". Государство должно создавать такие условия, при которых деятельность чиновников будет контролироваться. И тогда кланы будут лишены финансовой подпитки, без которой их существование станет невозможным", - отметил Сагитов.



Напомним, что 30 января стало известно о приезде в Дагестан следователей центрального аппарата МВД и ФСБ для проверки сведений о коррупции местных чиновников и силовиков. После этого 1 февраля прошли обыски в администрации Табасаранского района, а 2 февраля - в здании управления архитектуры мэрии Махачкалы. Главный архитектор города Магомедрасул Гитинов был задержан и заключен под стражу по подозрению в превышении полномочий.