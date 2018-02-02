Силовики пришли с обыском к главному архитектору Махачкалы

02 февраля 2018, 10:35

В Махачкале оцеплен дом главного архитектора города, обыски проходят также в здании администрации Махачкалы, сообщили информированные источники.

Как писал "Кавказский узел", 19 января в Махачкале был задержан мэр города Муса Мусаев. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. 26 января суд удовлетворил ходатайство следствия об отстранении Мусаева от исполнения обязанностей мэра. 1 февраля Мусаев по решению суда был оставлен под стражей.

По версии следствия, мэр Махачкалы нанес бюджету Дагестана ущерб на сумму 80 млн рублей, выделив в собственность коммерческой фирме земельный участок за 1,1 млн рублей. Защита Мусаева назвала уголовное преследование необоснованным.

Сегодня в Махачкале силовики проводят обыск в доме главного архитектора города, сообщил информированный источник агентства "Интерфакс-Юг".

"Дом главного архитектора Магомедрасула Гитинова оцеплен. Внутри следственно-оперативные мероприятия проводят сотрудники спецслужб", - рассказал источник.

Силовики проводят сегодня обыски и выемку документов также в здании администрации Махачкалы в рамках расследования уголовного дела Мусаева, сообщил источник в правоохранительных органах Дагестана, слова которого приводит РИА "Новости".

"Обыски и выемка документов проходят в управлении архитектуры города. Оперативные мероприятия проходят в рамках уголовного дела в отношении Мусаева", - рассказал этот источник.

Он подтвердил, что обыски также проходят в доме главного архитектора Махачкалы.

На сайтах МВД по Дагестану и администрации Махачкалы информации об обысках, по состоянию на 10.35 мск 2 февраля, опубликовано не было.

Васильев критиковал чиновников за проблемы в градостроительной сфере Махачкалы

Ранее врио главы Дагестана Владимир Васильев неоднократно озвучивал критику в адрес городских властей Махачкалы относительно точечной застройки города.

Так, 13 января во время встречи с журналистами в ответ на вопрос о стратегии для решения этой проблемы Васильев назвал это "очень сложным вопросом". "Просто сносом незаконных объектов задачу не решить. Мы видим и чувствуем эту проблему. Вопросы мы будем решать строго в рамках закона: каждое отклонение будет нести не только уголовную, но и дисциплинарную ответственность. Мы избавимся от людей, которые не способны работать", - заявил Васильев.

На заседании коллегии МВД Дагестана 15 января Васильев также сообщил, что к нему поступают сигналы о точечной застройке там, где не должно ничего строиться. "Самое главное - изменить ситуацию. По крайней мере, мы обязаны не допустить дальнейшего ее усугубления. И мы будем это делать", - заверил Владимир Васильев, слова которого приводятся в сообщении на сайте правительства Дагестана.

После встречи с прокурорами 17 января Владимир Васильев также заявил, что "обсуждали тему выделения земель под застройку, особенно в Махачкале, и не только". "Объективный подход к застарелым проблемам позволит нам сделать правильные выводы, в том числе и кадровые, если это будет необходимо, с тем, чтобы улучшить систему реагирования и защиты прав людей", - сообщил Владимир Васильев, слова которого приводит ТАСС.