Правительство Дагестана сложило полномочия

09 сентября 2018, 15:48

Члены Кабмина Дагестана ушли в отставку после избрания главой республики Владимира Васильева, который заявил, что должности в новом правительстве получат победители регионального кадрового конкурса.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня 77 из 86 депутатов Народного собрания Дагестана проголосовали за кандидатуру Владимира Васильева, он принес присягу и официально вступил в должность. Антикоррупционная кампания в Дагестане является единственным способом вернуть доверие народа к власти, заявил Васильев после избрания.

Члены правительства Дагестана сложили свои полномочия. "Правительство Республики Дагестан слагает свои полномочия перед вновь избранным главой Республики Дагестан", - говорится в сегодняшнем распоряжении председателя правительства Дагестана Артема Здунова. Документ опубликован на сайте правительства республики.

Члены правительства продолжат работу, пока не будет сформирован новый Кабмин, сообщает "Интерфакс". "Недели две-три. Думаю, за этот срок мы уложимся", — заявил Владимир Васильев, говоря о сроках формирования нового правительства, передает РИА "Новости".

По словам Васильева, он намерен привлечь в новое правительство победителей республиканского кадрового конкурса "Мой Дагестан", информирует ТАСС.

Конкурс "Мой Дагестан" завершился 30 августа, его победителями стали 54 человека. Значительную долю победителей составила молодежь, некоторые не имеют управленческого опыта.