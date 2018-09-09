Васильев пообещал продолжить борьбу с коррупцией

09 сентября 2018, 14:41

Антикоррупционная кампания в Дагестане является единственным способом вернуть доверие народа к власти, заявил сегодня Владмир Васильев после вступления в должность главы Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня 77 из 86 депутатов Народного собрания Дагестана проголосовали за кандидатуру Владимира Васильева.

После избрания Владимир Васильев принял присягу. "В соответствии с конституцией республики Дагестан, Васильев Владимир Абдуалиевич вступил в должность главы республики", — цитирует главу конституционного суда республики Магомеад Халитова РИА "Новости".

На видео "Избранный глава Дагестана Владимир Васильев принимает поздравления", опубликованном сегодня на Youtube-канале дагестанского издания "Новое дело", Васильев в зале Национального собрания Дагестана пожимает руки веренице депутатов.

"Нужно продолжать курс, который поддержали люди - это очищение власти от коррупции и должностных преступлений, обеспечение сохранности бюджетных средств в интересах людей, эффективное их использование", - сказал Васильев после официального вступления в должность руководителя республики, передает "Интерфакс".

Выступая перед депутатами, Васильев напомнил, что начал "борьбу с коррупцией и криминалом". Суммы ущерба, нанесенного некоторыми из арестованных чиновников, исчисляются миллиардами, отметил он. "Только продолжая эту работу мы вернем доверие народа к власти", - приводит слова Васильева ТАСС.

Глава Дагестана также сообщил, что антимонопольная служба (ФАС) возбудила два дела о картельном сговоре - одно из которых касается сферы здравоохранения. "За три года извлечено незаконного дохода участниками и организаторами на сумму 7,76 млрд рублей. Другой - в дорожном строительстве - за тот же срок таким же образом - 17,3 млрд рублей", - сказал он. Кроме того, проверки показали, что в республике есть около 400 многоквартирных домов-самостроев и более 900 домов, строящихся в охранных зонах, со ссылкой на Васильева информирует издание.

После того, как в феврале врио главы Дагестана Владимир Васильев в ответ на критику городской архитектуры заявил, что в городе будут сносить все незаконно построенные объекты, в Махачкале активно ведется борьба с незаконным строительством. По данным пресс-службы мэрии, суды вынесли решение о сносе более 200 домов. Так, 2 августа Верховный суд Дагестана признал недействительными документы на застройку участка площадью 10 тысяч квадратных метров на морском побережье Махачкалы.

Напомним, что 11 июля ФАС сообщила о том, что четыре дагестанские компании заподозрены в картельном сговоре на фармацевтическом рынке, в результате которого им удалось заработать 7 миллиардов рублей. Среди задержанных по этому делу - бывший министр здравоохранения Дагестана Танка Ибрагимов.

В начале августа следователями в Дагестане было возбуждено дело об ограничении конкуренции после проверки дорожной отрасли в республике. По предварительным данным следствия, было похищено 17 млрд рублей. В картельном сговоре, в частности, была заподозрена компания "Мостоотряд-99", входящая в контролируемую братьями Магомедовыми группу "Сумма".

Новости об арестах чиновников и кадровых чистках в Дагестане "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане". Кроме того, на "Кавказском узле" опубликована биография Владимира Васильева.