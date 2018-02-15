Здунов, Артем Алексеевич. Фото http://www.e-dag.ru/2013-05-27-06-53-44/2013-05-27-23-08-55/zdunov-artjom-alekseevich.html

15 февраля 2018, 12:53

Здунов Артем Алексеевич

Российский государственный деятель, бывший министр экономики Татарстана (2014-2018), ставший в 2016 году самым богатым членом правительства республики 1. 7 февраля 2018 года Артем Здунов возглавил правительство Дагестана и заявил о масштабной борьбе с коррупцией.

Из ученых в министры

В 2010 году экономист Артем Здунов, недавно выигравший конкурс Академии наук Татарстана «Лучший ученый 2009 года», был приглашен на работу в министерство экономики республики, заняв место заместителя министра. На этом посту он курировал широкий круг вопросов – от инвестиций и инноваций до нанотехнологий 2.

По сообщениям некоторых СМИ, Артем Здунов был не просто назначен замминистра, а «прикомандирован» ФСБ, поскольку в начале и середине 2000-х годов он якобы работал в данном силовом ведомстве 3.

В 2011 году закончил магистратуру Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России 4.

В октябре 2014 года занял пост министра экономики Республики Татарстан. В 2015 году Артем Здунов лично презентовал стратегию долгосрочного развития «Татарстан-2030», которая в течение двух лет разрабатывалась совместно с Леонтьевским центром Алексея Кудрина, получив неофициальное название «Прыжок барса» 5.

В начале 2016 года Здунову удалось «пробить» в Москве создание в Татарстане целого кластера зон с особым налоговым статусом – территориями опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в республике стали Набережные Челны, Чистополь, Зеленодольск и Нижнекамск. В обмен на инвестиции и создание рабочих мест резиденты ТОСЭР получили беспрецедентные налоговые льготы 6.

В апреле 2017 года, после назначения главой кабинета министров республики Алексея Песошина, Здунов сохранил свой пост 7.

В этот же период Здунов прошел три программы РАНХиГс и вошел в кадровый резерв управленцев «Лидеры России» 8.

Из Татарстана в Дагестан

6 февраля 2018 года врио главы Дагестана Владимир Васильев предложил Народному собранию кандидатуру Артема Здунова на должность председателя правительства республики 9. И уже на следующий день парламент Дагестана практически единогласно одобрил кандидатуру Здунова 10.

После назначения новый премьер-министр пообещал вернуть бизнес в правовое поле, вывести экономику из тени и разобраться с нарушениями в строительной отрасли 11.

Биография

Артем Здунов родился 18 мая 1978 года в Казани, Татарская АССР 12. По национальности – мордвин 13.

По окончании в 2000 году Казанского финансово-экономического института успешно закончил аспирантуру, защитив диссертацию на тему "Отток капитала в системе экономической безопасности современной России" (2005) 14.

В 2000 – 2001 годах работал специалистом по страхованию и внутренним аудитором ОАО "Промышленная страховая компания".

В 2004 – 2006 годы преподавал на кафедре макроэкономики и экономической теории Казанского финансово-экономического института.

В 2006 – 2010 годах занимал должность заместителя директора по науке Центра перспективных экономических исследований Академии наук Татарстана 15.

В 2009 году Здунов стал победителем конкурса АН РТ «Лучший ученый 2009 года». 

Семья

Женат, воспитывает сына и дочь.

Увлекается коллекционированием солдатиков.

Примечания

  1. Чего ждать Дагестану от самого богатого татарстанского экс-министра // Idel.Реалии, 06.02.2018.
  2. Предкризисное дежавю в Минэкономики РТ // БИЗНЕС Online, 08.10.2014.
  3. Коллекционер солдатиков: зачем Артема Здунова командировали в Дагестан? // БИЗНЕС Online, 06.02.2018; Дагестан: разгром старого правительства и новый вектор развития // Кавполит, 07.02.2018; Здунов оказался выходцем из ФСБ и кадрового резерва Кремля для контроля за мусульманскими регионами // On Kavkaz, 10.02.2018.
  4. Биография кандидата на пост премьер-министра Дагестана Артема Здунова // ТАСС, 06.02.2018.
  5. «Стратегия не должна быть по принципу «всем сестрам по серьгам» // БИЗНЕС Online, 13.04.2015.
  6. «Долгожданный нормативный акт» – Артем Здунов проТОРил Челнам дорогу к светлому будущему // БИЗНЕС Online, 29.01.2016.
  7. Биография кандидата на пост премьер-министра Дагестана Артема Здунова // ТАСС, 06.02.2018.
  8. Кто, если не Песошин: Топ-10 кандидатов на место Ильдара Халикова // БИЗНЕС Online, 04.04.2017; Кандидатов раскрыл кадровый вопрос // Коммерсант, 29.09.2017; Владимир Мау: «Артем Здунов – трижды герой нашей Академии» // РАНХиГс, 07.02.2018; Сенатор рассказала о своем спасении из воды будущим премьером Дагестана // РБК, 09.02.2018.
  9. Артем Здунов стал кандидатом на должность председателя Правительства Дагестана // Татар-информ, 06.02.2018.
  10. Артем Здунов избран главой правительства Дагестана // Кавказский узел, 07.02.2018.
  11. Новый премьер Дагестана анонсировал масштабную борьбу с коррупцией // Кавказский узел, 08.02.2018.
  12. Биография Артема Здунова // РИА Новости, 07.02.2018.
  13. Коллекционер солдатиков: зачем Артема Здунова командировали в Дагестан? // БИЗНЕС Online, 06.02.2018.
  14. Биография кандидата на пост премьер-министра Дагестана Артема Здунова // ТАСС, 06.02.2018.
  15. Биография Артема Здунова // РИА Новости, 07.02.2018.

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