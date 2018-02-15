Здунов Артем Алексеевич

15 февраля 2018, 12:53

Российский государственный деятель, бывший министр экономики Татарстана (2014-2018), ставший в 2016 году самым богатым членом правительства республики . 7 февраля 2018 года Артем Здунов возглавил правительство Дагестана и заявил о масштабной борьбе с коррупцией.

Из ученых в министры

В 2010 году экономист Артем Здунов, недавно выигравший конкурс Академии наук Татарстана «Лучший ученый 2009 года», был приглашен на работу в министерство экономики республики, заняв место заместителя министра. На этом посту он курировал широкий круг вопросов – от инвестиций и инноваций до нанотехнологий .

По сообщениям некоторых СМИ, Артем Здунов был не просто назначен замминистра, а «прикомандирован» ФСБ, поскольку в начале и середине 2000-х годов он якобы работал в данном силовом ведомстве .

В 2011 году закончил магистратуру Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России .

В октябре 2014 года занял пост министра экономики Республики Татарстан. В 2015 году Артем Здунов лично презентовал стратегию долгосрочного развития «Татарстан-2030», которая в течение двух лет разрабатывалась совместно с Леонтьевским центром Алексея Кудрина, получив неофициальное название «Прыжок барса» .

В начале 2016 года Здунову удалось «пробить» в Москве создание в Татарстане целого кластера зон с особым налоговым статусом – территориями опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в республике стали Набережные Челны, Чистополь, Зеленодольск и Нижнекамск. В обмен на инвестиции и создание рабочих мест резиденты ТОСЭР получили беспрецедентные налоговые льготы .

В апреле 2017 года, после назначения главой кабинета министров республики Алексея Песошина, Здунов сохранил свой пост .

В этот же период Здунов прошел три программы РАНХиГс и вошел в кадровый резерв управленцев «Лидеры России» .

Из Татарстана в Дагестан

6 февраля 2018 года врио главы Дагестана Владимир Васильев предложил Народному собранию кандидатуру Артема Здунова на должность председателя правительства республики . И уже на следующий день парламент Дагестана практически единогласно одобрил кандидатуру Здунова .

После назначения новый премьер-министр пообещал вернуть бизнес в правовое поле, вывести экономику из тени и разобраться с нарушениями в строительной отрасли .

Биография

Артем Здунов родился 18 мая 1978 года в Казани, Татарская АССР . По национальности – мордвин .

По окончании в 2000 году Казанского финансово-экономического института успешно закончил аспирантуру, защитив диссертацию на тему "Отток капитала в системе экономической безопасности современной России" (2005) .

В 2000 – 2001 годах работал специалистом по страхованию и внутренним аудитором ОАО "Промышленная страховая компания".

В 2004 – 2006 годы преподавал на кафедре макроэкономики и экономической теории Казанского финансово-экономического института.

В 2006 – 2010 годах занимал должность заместителя директора по науке Центра перспективных экономических исследований Академии наук Татарстана .

В 2009 году Здунов стал победителем конкурса АН РТ «Лучший ученый 2009 года».

Семья

Женат, воспитывает сына и дочь.

Увлекается коллекционированием солдатиков.

Примечания