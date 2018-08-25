Журналисты усомнились в эффективности дагестанского конкурса управленцев

25 августа 2018, 15:08

Низкие зарплаты на новой работе могут превратить победителей конкурса в коррупционеров, считает обозреватель Магомед Магомедов. Для решения проблемы кадров нужна сменяемость власти и реальные социальные лифты, а не конкурсы управленцев, заявил блогер Расул Кадиев. Главред "Нового дела" и Гаджимурад Сагитов и журналист Тамерлан Магомедов указали на конкурс как на средство борьбы с коррупцией.

"Кавказский узел" информировал, что в финал конкурса управленцев "Мой Дагестан" прошли 226 человек, в основном местные жители. 21% из них не имеют управленческого опыта, сообщили власти.

Финалисты конкурса отобраны по результатам дистанционного тестирования и проверки эссе. С 27 по 30 августа пройдет очный этап - победителей определят по результатам деловой игры. Победителей включат в кадровый резерв Дагестана, говорится на сайте конкурса "Мой Дагестан". Победителей будет не менее 50, однако премьер-министр Артем Здунов заверил, что все финалисты получат работу, сообщило РИА "Дербент" 22 августа.

Конкурс "Мой Дагестан" создан по образцу федерального конкурса "Лидеры России", отметил юрист и блогер Расул Кадиев. "Скорее всего, идея проведения конкурса была предложена Васильеву премьер-министром Артемом Здуновым, который не просто проходил конкурс управленческих кадров «Лидеры России» - он преподавал в системе повышения квалификации и читал лекции будущим управленцам в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Кадиев.

По мнению Кадиева, конкурс "Мой Дагестан" был изначально неправильно организован. "Были поставлены цели не просто провести чемпионат среди менеджеров, а под призывом «всем дагестанцам поможем найти работу». Но здесь больше политики, чем конструктива. Конкурс не был нацелен на поиск конкретного должностного лица. Поэтому это вопрос личного желания и решения руководителей - примут или нет на работу финалистов конкурса. Никакой кадровой проблемы конкурс не решает. Эта проблема решается появлением нормальных социальных лифтов, в том числе с выборами всех уровней, на которых периодически меняется политическая элита, идет нормальная конкуренция", - считает юрист.

Он напомнил о том, что некоторые эксперты предупреждали о недовольстве, которое возникнет у проигравших участников конкурса даже в том случае, если борьба будет честной. "В данном случае подобная реакция стала обоснованно негативной. Так как конкурс проводился, мягко говоря, странно. Организаторы за четыре дня дважды поменяли условия контрольного тестирования", - указал Расул Кадиев.

Недочеты организации конкурса отметил и главный редактор газеты "Новое дело" Гаджимурад Сагитов. "Надо было сделать акцент на личное собеседование, а не на дистанционное тестирование. Кроме того, подобную технологию отбора кадров можно применять в отношении чиновников, уже находящихся на госслужбе - в том числе и тех, кто занимается организацией конкурса. В таком случае его признали бы более справедливым. Не считаю, что те чиновники, которые сейчас на должностях, должны быть уволены в случае непрохождения подобного тестирования. Но люди должны знать, кто ими управляет", - сказал Сагитов.

Однако в целом он положительно оценил конкурс. "Подобный отбор можно рассматривать как позитивное действие властей, в том числе и как средство борьбы с коррупцией и кумовством. То, что для реализации данной программы привлекаются люди и организации извне, тоже очень хорошо", - сказал Сагитов корреспонденту "Кавказского узла".

Первый результат конкурса "Мой Дагестан" - в том, что начала ломаться привычная схема трудоустройства, в рамках которой ключевыми считаются степень родства с тем или иным чиновником, наличие "свободных к коррупционному обороту денежных средств", готовность пренебрегать интересами государства и общества ради услужения начальству, считает автор идеи создания клуба "Игры журналистов" Тамерлан Магомедов.

"Эта ситуация, на мой взгляд, уже ввергла некоторых чиновников в когнитивный диссонанс, когда они будут вынуждены бесплатно отдавать незнакомым людям столь ценные, в их понимании, должности. Можно сказать, что коррупционный гнойник, наконец, назрел, и начал нарывать. Естественно, что дагестанскому обществу придется пережить некоторый период, пока очищение бюрократического аппарата будет завершено. Поэтому быстрых результатов ждать объективно не приходится. Это надо понимать, набравшись определенного терпения", - сказал Тамерлан Магомедов корреспонденту "Кавказского узла".

Более 200 чиновников в Дагестане привлечены к ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства, сообщил Васильев Путину 10 июля. На тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане" "Кавказский узел" публикует новости об арестах чиновников, обысках и кадровых перестановках в органах власти Дагестана.

Подобные конкурсы способны только отчасти решить проблему с кадрами, коррупцией и кумовством в республике, считает политический обозреватель газеты "Черновик" Магомед Магомедов. "Это зависит не только от того, какие кадры работают на каких-то должностях, но и в какой системе отношений они работают. Можно подобрать прекрасно обученных специалистов с хорошим, в том числе зарубежным, образованием, но если они работают в привычной системе отношений, где продвижение зависит от коррупционной составляющей и кумовства, то в решении общей проблемы подготовки кадров никакого положительного результата не будет", - сказал Магомедов корреспонденту "Кавказского узла".

Зарплата, которую предложат победителям конкурса, невысока, а это может склонить к коррупции даже новые кадры, отметил он. "Идет отбор кадров в расчете на то, что они будут честно работать. Примечательно, что в отбор попадают люди с высоким уровнем лидерских качеств, мотивацией, амбициями. Психологический тест, который проходили участники конкурса, показывает, что люди с такими качествами востребованы. Но, по словам Васильева, им обещают работу, которая пока не будет соответствовать уровню зарплаты. Ситуация, когда профессиональные менеджеры и управленцы сидят с такой маленькой зарплатой на государственных должностях, на мой субъективный взгляд, является «коррупционной провокацией». Потому что если эти люди не будут удовлетворять свои потребности через официальную зарплату, то придется делать это иным способом. Поэтому шансы, что с решением проблемы кадров будет решена проблема коррупции и кумовства, очень слабые", - полагает Магомед Магомедов.