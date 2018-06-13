Участники митинга в Степанакерте потребовали отставки президента

13 июня 2018, 19:29

Политика Бако Саакяна на посту президента Нагорного Карабаха угрожает национальной безопасности, поэтому он должен покинуть свой пост, заявили участники митинга.

Как писал "Кавказский узел", сегодня вечером силовики оцепили площадь Возрождения в Степанакерте, чтобы не дать оппозиционной партии "Национальное возрождение" провести там митинг, и участники акции собрались в одном из городских парков.

1 июня в ходе массовой драки в Степанакерте силовиками были избиты два местных жителя. Инцидент спровоцировал митинг с требованием отставки руководителей прокуратуры, СНБ и полиции. Акция протеста была приостановлена поздно вечером 4 июня после призыва премьер-министра Армении Никола Пашиняна дать возможность властям Нагорного Карабаха выполнить обещания, данные протестующим. 6 июня ушли в отставку главы полиции и Службы национальной безопасности Нагорного Карабаха, а также госминистр Араик Арутюнян. Вакантные должности были замещены в тот же день.

Митинг в парке имени Нельсона Степаняна продолжался два с половиной часа и завершился в 19.30 (18.30 мск), число его участников составило около 200 человек. В ходе акции митингующие вышли на проезжую часть, перекрыв движение транспорта, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Ответственность за сложившуюся в стране ситуацию несут власти во главе с президентом Бако Саакяном, заявил на митинге председатель оппозиционной партии "Национальное возрождение" Айк Ханумян. Он отметил, что Саакян всю жизнь проработал в силовых структурах и имеет соответствующее мышление.

"Сегодня мы начинаем ряд акций под лозунгом: "Бако Саакян является серьезной опасностью для нашей национальной безопасности", - заявил председатель "Национального возрождения".

Саакян должен уйти в отставку, а Национальное собрание - избрать временного президента, который будет руководить Нагорным Карабахом до 2020 года, заявил Ханумян. Кроме того, власти должны гарантировать проведение в 2020 году справедливых выборов, добавил он. Присутствующие поддержали Ханумяна аплодисментами.