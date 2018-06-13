Участники митинга. Степанакерт, 13 июня 2018 года. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"

13 июня 2018, 19:29

Участники митинга в Степанакерте потребовали отставки президента

Политика Бако Саакяна на посту президента Нагорного Карабаха угрожает национальной безопасности, поэтому он должен покинуть свой пост, заявили участники митинга.

Как писал "Кавказский узел", сегодня вечером силовики оцепили площадь Возрождения в Степанакерте, чтобы не дать оппозиционной партии "Национальное возрождение" провести там митинг, и участники акции собрались в одном из городских парков.

1 июня в ходе массовой драки в Степанакерте силовиками были избиты два местных жителя. Инцидент спровоцировал митинг с требованием отставки руководителей прокуратуры, СНБ и полиции. Акция протеста была приостановлена поздно вечером 4 июня после призыва премьер-министра Армении Никола Пашиняна дать возможность властям Нагорного Карабаха выполнить обещания, данные протестующим. 6 июня ушли в отставку главы полиции и Службы национальной безопасности Нагорного Карабаха, а также госминистр Араик Арутюнян. Вакантные должности были замещены в тот же день.

Митинг в парке имени Нельсона Степаняна продолжался два с половиной часа и завершился в 19.30 (18.30 мск), число его участников составило около 200 человек. В ходе акции митингующие вышли на проезжую часть, перекрыв движение транспорта, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Ответственность за сложившуюся в стране ситуацию несут власти во главе с президентом Бако Саакяном, заявил на митинге председатель оппозиционной партии "Национальное возрождение" Айк Ханумян. Он отметил, что Саакян всю жизнь проработал в силовых структурах и имеет соответствующее мышление.

"Сегодня мы начинаем ряд акций под лозунгом: "Бако Саакян является серьезной опасностью для нашей национальной безопасности", - заявил председатель "Национального возрождения".

Саакян должен уйти в отставку, а Национальное собрание - избрать временного президента, который будет руководить Нагорным Карабахом до 2020 года, заявил Ханумян. Кроме того, власти должны гарантировать проведение в 2020 году справедливых выборов, добавил он. Присутствующие поддержали Ханумяна аплодисментами.

"Вы не незаменимы, советуем последовать примеру Сержа Саргсяна", - заявил на митинге политолог Тигран Григорян, обращаясь к президенту Бако Саакяну.

23 апреля 2018 года под давлением массовых уличных протестов Серж Саргсян подал в отставку, признав свои ошибки и правоту лидера оппозиции Никола Пашиняна, говорится в биографической справке о Серже Саргсяне, подготовленной "Кавказским узлом". "Кавказский узел" также опубликовал фотохронику "бархатной революции" в Армении "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции".

Общественный деятель Сарине Айриян призвала бороться за социальную справедливость.

За 10 лет Бако Саакян приостановил в Шаумянском районе программу переселения и строительные программы, заявил на митинге житель города Карвачар Алекс Кананян.
Примечание:

"Жители Нагорного Карабаха заставили власти отказаться от монополии на рынке связи", "Акция в поддержку Бабаяна приостановлена в Армении", "Оппозиция назвала арест генерала Бабаяна политическим актом".

Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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