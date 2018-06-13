Власти запретили оппозиции митинг в центре Степанакерта

13 июня 2018, 17:45

Силовики оцепили площадь Возрождения в Степанакерте, чтобы не дать оппозиционной партии "Национальное возрождение" провести там митинг, и участники акции собрались в одном из городских парков.

Как писал "Кавказский узел", в ходе массовой драки в Степанакерте 1 июня силовиками были избиты два местных жителя. Инцидент спровоцировал митинг с требованием отставки руководителей прокуратуры, СНБ и полиции. Акция протеста была приостановлена поздно вечером 4 июня после призыва премьер-министр Армении Никола Пашиняна дать возможность властям Нагорного Карабаха выполнить обещания, данные протестующим.

6 июня ушли в отставку главы полиции и Службы национальной безопасности Нагорного Карабаха, а также госминистр Араик Арутюнян. Вакантные должности были замещены в тот же день.

Сегодня в 17.00 (16.00 мск) полиция оцепила площадь Возрождения в Степанакерте, чтобы помешать оппозиционной партии "Национальное возрождение" провести митинг. "Нам запретили потому, что мы якобы мешаем горожанам гулять. Но сами закрыли [площадь], поставили шлагбаумы и не пускают людей. Скорее всего, власти не понимают, что наша партия желает просто отчитаться об общественных дискуссиях, проведенных внутри нашей партии", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" председатель партии Айк Ханумян.

Акция все равно состоится, но пройдет в центральном сквере, заявил Ханумян.

Люди начали собираться в центральном сквере им Степана Шаумяна, но по просьбе полиции перешли на территорию парка имени Нельсона Степаняна. Там Айк Ханумян начал митинг. Собралось около 100 человек. Акция проходит мирно, требования об отставке президента Нагорного Карабаха Бако Саакяна никто не выдвигает, сообщил корреспондент "Кавказского узла" в 17.12 мск.