Силовики оцепили площадь Возрождения в Степанакерте. 13 июля 2018 г. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"

13 июня 2018, 17:45

Власти запретили оппозиции митинг в центре Степанакерта

Силовики оцепили площадь Возрождения в Степанакерте, чтобы не дать оппозиционной партии "Национальное возрождение" провести там митинг, и участники акции собрались в одном из городских парков.

Как писал "Кавказский узел", в ходе массовой драки в Степанакерте 1 июня силовиками были избиты два местных жителя. Инцидент спровоцировал митинг с требованием отставки руководителей прокуратуры, СНБ и полиции. Акция протеста была приостановлена поздно вечером 4 июня после призыва премьер-министр Армении Никола Пашиняна дать возможность властям Нагорного Карабаха выполнить обещания, данные протестующим.

6 июня ушли в отставку главы полиции и Службы национальной безопасности Нагорного Карабаха, а также госминистр Араик Арутюнян. Вакантные должности были замещены в тот же день.

Сегодня в 17.00 (16.00 мск) полиция оцепила площадь Возрождения в Степанакерте, чтобы помешать оппозиционной партии "Национальное возрождение" провести митинг. "Нам запретили потому, что мы якобы мешаем горожанам гулять. Но сами закрыли [площадь], поставили шлагбаумы и не пускают людей. Скорее всего, власти не понимают, что наша партия желает просто отчитаться об общественных дискуссиях, проведенных внутри нашей партии", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" председатель партии Айк Ханумян.

Акция все равно состоится, но пройдет в центральном сквере, заявил Ханумян.

Люди начали собираться в центральном сквере им Степана Шаумяна, но по просьбе полиции перешли на территорию парка имени Нельсона Степаняна. Там Айк Ханумян начал митинг. Собралось около 100 человек. Акция проходит мирно, требования об отставке президента Нагорного Карабаха Бако Саакяна никто не выдвигает, сообщил корреспондент "Кавказского узла" в 17.12 мск.

Примечание:

"Жители Нагорного Карабаха рассказали о связи протестов в Ереване и Степанакерте", "Полиция рапортовала о расследовании драки в Степанакерте", "Акция в поддержку Бабаяна приостановлена в Армении".

Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

13 июня 2018, 19:39

13 июня 2018, 19:29

13 июня 2018, 18:37

13 июня 2018, 18:22

13 июня 2018, 18:06

  • Абазинские активисты Карачаево-Черкесии одобрили назначение Озова

    Назначение Мурата Озова руководителем администрации главы Карачаево-Черкесии не решит проблемы абазин, но отвечает принципу национального квотирования, считают местные активисты. Глава Российского конгресса народов Кавказа Алий Тоторкулов счел этот принцип оправданным в многонациональных регионах.

Темы дня

События дня

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Документы

Все документы

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Инфографика

Все справки

Аналитика

Все статьи

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии