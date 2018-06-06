Новый госминистр и главы силовых структур назначены в Нагорном Карабахе

06 июня 2018, 23:15

Президент Нагорного Карабаха назначил госминистра, руководителя полиции и главу Службы национальной безопасности после отставок чиновников с этих постов. Прокуратура сообщила о четырех арестованных по делу о драке, которая вызвала массовую акцию протеста в Степанакерте.

Как писал "Кавказский узел", сегодня ушли в отставку глава полиции Нагорного Карабаха Камо Агаджанян, увольнения которого требовали участники митинга в Степанакерте, и госминистр Араик Арутюнян.

В ходе массовой драки в Степанакерте 1 июня силовиками были избиты два местных жителя. Инцидент спровоцировал митинг с требованием отставки руководителей прокуратуры, СНБ и полиции. Акция протеста была приостановлена поздно вечером 4 июня после призыва премьер-министр Армении Никола Пашиняна дать возможность властям Нагорного Карабаха выполнить обещания, данные протестующим.

Сменен и глава Службы национальной безопасности

Бако Саакян назначил на должность государственного министра Григория Мартиросяна, освободив его от должности главы Минфина. На его место назначен Артур Арутюнян. Новым руководителем полиции стал полковник Игорь Григорян, сообщила пресс-служба президента Нагорного Карабаха.

Заявление об отставке подал и директор Службы национальной безопасности генерал-лейтенант Аршавир Гарамян. Вместо него назначен полковник Самвел Шахраманян. По причине выхода на пенсию уволен и замдиректора СНБ полковник Гагик Саркисян, передает информацию пресс-службы корреспондент "Кавказского узла".

Бывший госминистр Араик Арутюнян пояснил на пресс-конференции, что его отставка связана не с акциями протеста, а с преобразованиями, которые начались в Нагорном Карабахе более месяца назад. Он заявил, что, будучи лидером "Свободной Родины", активно займется партийной деятельностью.

Активисты и оппозиция поддержали назначения

Общественность положительно относится к новому госминистру Горигорию Мартиросяну, сказал представитель оппозиционной партии "Национальное возрождение" Тигран Григорян. "Но если власти продолжат работать в старом стиле, они обречены на провал", - добавил он.

Члены Общественного совета, созданного из участников акции протеста, довольны новыми назначениями, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" член совета Сергей Газарян. "Сделано даже больше, чем мы ожидали. Все стороны выиграли, всё в национальных интересах страны. Недавно у нас была встреча с президентом Бако Саакяном, где мы выразили нашу благодарность", - сказал он.

Власти Нагорного Карабаха пообещали протестующим оперативно реагировать на жалобы граждан и усилить механизмы общественного контроля. 5 июня Общественный совет, созданный протестующими, начал прием заявлений от жителей Нагорного Карабаха, которые столкнулись с несправедливостью. Было собрано 220 жалоб.

По словам Газаряна, сегодня приняты еще почти 500 заявлений от граждан, эта работа будет продолжена.

По делу о драке арестованы четыре человека

5 июня по делу об инциденте в Степанакерте, который стал поводом для митинга, были арестованы Мхитар Мусаелян, Сергей Мусаелян, Гурген Айрапетян и Вардан Гарамян. Двое из них, Мгер Мусаелян и Вардан Гарамян, являются сотрудниками СНБ. Все четверо заподозрены в хулиганстве, сообщила Генеральная прокуратура Нагорного Карабаха.

По данным ведомства, 1 июня около 19:15 (18:15 мск) между этими четырьмя лицами и двумя гражданами, Давидом Арутюняном и Альбертом Аветисяном произошла драка, в ходе которой телесные повреждения получили представители обеих сторон конфликта.

Ранее, 2 июня Генпрокуратура уже сообщала об арестах по этому делу, но не уточнила числа арестованных и не назвала их имен. Источник в силовых структурах Нагорного Карабаха сообщил, что были арестованы 15 человек.