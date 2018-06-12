Бако Саакян отказался участвовать в президентских выборах

12 июня 2018, 01:49

Президент Нагорного Карабаха Бако Саакян заявил, что не намерен участвовать в выборах в 2020 году.

Как писал "Кавказский узел", Бако Саакян был переизбран президентом Нагорного Карабаха 19 июля 2017 года. За него проголосовали 28 из 32 депутатов Национального собрания непризнанной республики. Кандидатуру Саакяна выдвинули фракции "Родина", "Дашнакцутюн" и "Демократия". В должность Саакян вступил 7 сентября 2017 года.

После принятия новой Конституции Нагорного Карабаха президент избирается на переходный период - до 2020 года, когда намечены очередные парламентские выборы.

Президент Нагорного Карабаха Бако Саакян заявил 11 июня по общественному телевидению непризнанной республики, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост президента, потому что «очень важно соблюдения демократических принципов в стране».

Он заявил, что намерен принять участие в выборах как гражданин Нагорного Карабаха, который избирает нового президента.

Саакян напомнил, что общенациональные президентские выборы пройдут в 2020 году.

«За это время предполагается привести законодательно-правовую базу в соответствие с новой Конституцией», - сказал президент.

Председатель оппозиционной партии "Национальное возрождение" Айк Ханумян отказался комментировать корреспонденту "Кавказского узла" заявление Саакяна, заявив, что сначала новость следует обсудить с коллегами.

Напомним также, что 1 июня в ходе массовой драки в Степанакерте силовиками были избиты два местных жителя. Инцидент спровоцировал массовую акцию протеста. 2 июня на акцию вышли около 500 местных жителей. Акция протеста была приостановлена поздно вечером 4 июня после призыва премьер-министр Армении Никола Пашиняна дать возможность властям Нагорного Карабаха выполнить обещания, данные протестующим. 6 июня глава полиции непризнанной республики Камо Агаджанян и госминистр Араик Арутюнян ушли в отставку.

Партия «Национальное возрождение» на своей странице в Facebook призвала общественность вечером 13 июня собраться на центральной площади «Возрождение» в Степанакерте, где представит свое видение и обсудит внутреннюю кризисную ситуацию в республике, сложившиеся за последние дни.

Саакян занимает пост президента Нагорного Карабаха с сентября 2007 года, отмечается в биографии Бако Саакяна, опубликованной в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле".