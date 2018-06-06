Глава полиции и госминистр Нагорного Карабаха ушли в отставку

06 июня 2018, 13:25

Глава полиции Нагорного Карабаха Камо Агаджанян объяснил свое прошение об отставке требованием общественности. Причины отставки госминистра Араика Арутюняна пока неизвестны.

Как писал "Кавказский узел", в ходе массовой драки в Степанакерте 1 июня силовиками были избиты два местных жителя. Инцидент спровоцировал массовую акцию протеста. 2 июня на акцию вышли около 500 местных жителей. Акция протеста была приостановлена поздно вечером 4 июня после призыва премьер-министр Армении Никола Пашиняна дать возможность властям Нагорного Карабаха выполнить обещания, данные протестующим.

Участники митинга в Степанакерте потребовали отставки руководителей прокуратуры, СНБ и полиции. С протестующими встретились госминистр Араик Арутюнян, пообещавший оперативно реагировать на жалобы граждан и усилить механизмы общественного контроля, а также президент Нагорного Карабаха.

Глава полиции сегодня представил президенту Нагорного Карабаха заявление об увольнении, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

Свое решение начальник полиции Камо Агаджанян объяснил требованием общественности. "Недавняя волна протеста дала всем повод для раздумий. Причиной моей обеспокоенности было не только требование моей отставки, но и цель не ставить под угрозу внутреннюю и внешнюю безопасность страны", - отмечается в обращении Агаджаняна, размещенном сегодня на сайте полиции.

Глава полиции также подчеркнул, что для него остается важным вопрос обеспечения условий для мирной жизни людей.

Государственный министр Нагорного Карабаха Араик Арутюнян сегодня утром также подал в отставку. Причину такого решения он намерен объяснить на сегодняшний пресс-конференции в 15.00 по местному времени (16.00 мск), сообщает корреспондент "Кавказского узла".

Информация об отставке госминистра опубликована сегодня и на сайте правительства Нагорного Карабаха. "6 июня государственный министр Араик Арутюнян представил президенту Бако Саакяну заявление об отставке", - отмечается в сообщении.