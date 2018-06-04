Жители Нагорного Карабаха рассказали о связи протестов в Ереване и Степанакерте

04 июня 2018, 02:14

Митинг в Степанакерте связан с бархатной революцией в Армении, считают опрошенные "Кавказским узлом" жители Нагорного Карабаха. По их мнению, протестующие могут добиться отставки руководителей всех силовых структур непризнанной республики.

Как писал "Кавказский узел", в ходе массовой драки в Степанакерте 1 июня силовиками были избиты два местных жителя. Инцидент вызвал протесты - 2 июня около 500 местных жителей потребовали ареста виновных и отставки глав всех силовых структур Нагорного Карабаха. К протестующим в Степанакерте присоединились жители регионов.

Генпрокуратура Нагорного Карабаха сообщила о возбуждении уголовного дела по факту инцидента и арестах, не уточнив число арестованных. По данным источника в правоохранительных органах, были задержаны 15 человек.

«На примере Еревана можно предположить, что такие акции протеста могут привести к отставке высокопоставленных должностных лиц», - заявил корреспонденту "Кавказского узла" общественный деятель, политолог, преподаватель математики Артур Осипян.

«Главное, чтобы люди избавились от своего страха перед властями. Недовольная масса не только здесь, на акции. Недовольных намного больше», - заметил Осипян.

По его словам, избиение людей в Карабахе практикуется уже много лет. "У наших властей нет других рычагов правления, кроме как избиение", - заявил он и напомнил про избиения депутата Айка Ханумяна и членов «Учредительного парламента» Армении на границе Нагорного Карабаха возле города Бердзор.

Депутат Айк Ханумян, который является лидером оппозиционной партии "Национальное возрождение", был избит и госпитализирован с множественными переломами в июне 2016 года. Участники автопробега, в числе которых был активист "Учредительного парламента" Жирайр Сефилян, были избиты в январе 2015 года.

Осипян считает, что требования участников протеста справедливые, и заключаются они не только в отставке руководителей силовых структур, но и направлены на то, "чтобы изменить отношение властей к народу".

По его словам, в Нагорном Карабахе «рычаги власти полностью у президента Бако Саакяна и у нескольких генералов, и ведется силовой метод правления».

Осипян считает, что представители власти не выходят на встречу с участниками акции, «потому что хорошо знают о своих ошибках, закрылись в своих кабинетах от людей, чтобы вопросов было меньше».

«То, что власть не с народом, показывает не только игнорирование акции, которая проходит уже третий день, но и последние 20 лет правления. Вопрос в том, что власть 20 лет беспощадно грабит, унижает собственный народ. Все это накопилось. А драка с сотрудниками спецназа стала еще одной из накопившихся многочисленных причин для выражения недовольства», - сказал общественник.

Относительно митинга, организованного властями 3 июня на площади Возрождения, Артур Осипян считает, что не думает, что "народ пойдет против народа".

3 июня на площади Возрождения прошел также митинг, организованный властями, участники которого призвали жителей прекратить акции протеста с требованием отставки главных силовиков.

«Даже люди, которых собрали звонками или под давлением, собрали на центральной площади, мысленно, идейно все с нами, у автовокзала, с простым народом», - уверен Осипян.

По словам политолога, революция и смена власти в Армении вселила надежду в жителей Нагорного Карабаха.

«То, что в Ереване сейчас сидит не Серж Саргсян, многое меняет. Если бы там еще правил Саргсян, то в Степанакерте давно бы всех смели. Но в Армении другая власть, и карабахские власти ведут себя аккуратно», - сказал Артур Осипян.

Стало понятно, что система обречена

Только после смены власти в Армении стало возможно проведение акции протеста в Степанакерте, считает социолог, преподаватель карабахского госуниверситета Давид Карабекян.

«У нас с Арменией единая политическая система, правда, искусственно разделенная, и этим пользовались, как только возможно, чиновники, криминальные структуры, олигархия по принципу «разделяй и властвуй», - сказал Карабекян корреспонденту "Кавказского узла".

«Стало понятно, что система обречена... Власть не может найти выход, потому что она глубоко погрязла в своих криминальных делах, интригах, связях, больной системе», - считает социолог.

«Мне приходится общаться с людьми разных сфер деятельности, и они понимают, что изменения необходимы», - также отметил он.

Карабекян назвал требование отставки глав силовых структур "справедливым".

«Это люди, которые были назначены Ереваном, которые стоят над законом, то есть люди, у которых есть свое внутренне согласованное право... И то, что сейчас в Степанакерте происходит, вполне понятно – это рано или поздно должно было произойти. Народ хочет законопослушных руководителей», - заметил Карабекян.

По его словам, "итогом акции протеста в Степанакерте станут глубинные, серьезные изменения в структуре власти».

У акции в Степанакерте нет лидера, все сплочены вокруг одной идеи

«В Степанакерте происходят исторические события», - считает общественный деятель, ветеран карабахской войны Ваан Бадасян.

«В Армении бархатная революция дала населению свободу, право, справедливость. Я не хочу, чтоб Арцах (Нагорный Карабах) отделяли от Армении, поэтому в Арцахе также должны произойти изменения во всех сферах деятельности и в системе власти, а карабахский гражданин должен чувствовать себя полноценным гражданином», - сказал Бадасян корреспонденту "Кавказского узла".

Он заметил, что «насилие над гражданами должно быть прекращено, клановые группировки исключены, вера в закон возвращена - что не делалось последние 25 лет».

По мнению участника акции, частного предпринимателя Вардана Асцатуряна, акцию протеста можно назвать «движением».

«Люди собрались, чтоб защитить свои конституционные права. Потому что создалась такая атмосфера в стране, где человек не чувствует свою правоту, не чувствует себя в безопасности. У этой акции нет лидера, здесь все сплочены вокруг одной идеи – добиться справедливости», - заявил житель Степанакерта.