Участники акции протеста в Степанакерте. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла".

02 июня 2018, 18:59

Полиция рапортовала о расследовании драки в Степанакерте

Участники конфликта между жителями Степанакерта и силовиками установлены, заявил замглавы полиции Нагорного Карабаха. Группа протестующих отправилась на переговоры с президентом.

Как писал "Кавказский узел", около 500 человек собрались сегодня в Степанакерте на акцию протеста против избиения двух местных жителей спецназовцами. Согласно информации, которая распространилась в социальных сетях, бойцы спецназа вмешались в потасовку между двумя мужчинами 1 июня и избили их. Участники митинга потребовали ареста спецназовцев и отставки глав всех силовых структур Нагорного Карабаха.

"Драка была между молодыми людьми, одной из сторон драки являются сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ). Материал по делу собран и направлен в Генеральную прокуратуру", - сообщил первый замначальника полиции Нагорного Карабаха генерал-майор Андраник Акопян корреспонденту "Кавказского узла".

При этом Акопян отказался сообщить, сколько человек задержаны и кого планируется привлечь к ответственности.

Президент Нагорного Карабаха сегодня днем созвал совещание по поводу требований протестующих в Степанакерте. Требования протестующих властям передал глава карабахской оппозиционной партии "Национальное возрождение" Айк Ханумян.

Протестующие требуют отставки генпрокурора Артура Мосияна, главы полиции Камо Агаджаняна и начальника СНБ Аршавира Гарамяна. Также они требуют привлечь к ответственности силовиков, причастных к избиению двух местных жителей.

Представитель партии "Национальное возрождение" Тигран Григорян в 16.57 мск сообщил, что группа протестующих оправилась в здание телецентра на переговоры с президентом Нагорного Карабаха Бако Саакяном. "Требования одинаковы. Отставка глав всех силовых органов, кроме армии", - написал он на своей странице в Facebook.

По состоянию на 18.30, власти Нагорного Карабаха не сделали заявлений по итогам совещания и переговоров.

Акция протеста продолжается с 1 июня

По информации Григоряна, избитые 1 июня молодые люди были госпитализированы. Акция протеста началась в тот же вечер - возмущенные люди перекрыли главный проспект Степанакерта, требуя задержать и наказать виновных.

"Поздно вечером к протестующим приехали государственный министр Нагорного Карабаха Араик Арутюнян и замминистра обороны Самвел Карапетян, которые заверили, что президент в курсе происшествия, и виновные понесут наказание", - написал Григорян.

Сегодня акция продолжилась  - протестующие вновь перекрыли главный проспект и призвали власти разобраться с безнаказанным притеснением местных жителей силовиками. "Больше невозможно так жить, и если власти не могут выполнить наши требования, то мы не уступим. Акции будут продолжены", - заявил участник акции Давид Симонян корреспонденту "Кавказского узла". 

Примечание:

"Жители Нагорного Карабаха заставили власти отказаться от монополии на рынке связи", "Акция в поддержку Бабаяна приостановлена в Армении", "Оппозиция назвала арест генерала Бабаяна политическим актом".

Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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