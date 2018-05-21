Акция протеста около здания Конституционного суда Армении с требованием оправдать бывшего главу Минобороны Нагорного Карабаха Самвела Бабаяна. Ереван, 21 апреля 2018 г. Фото © Sputnik / Aram Nersesyan https://ru.armeniasputnik.am/society/20180521/12154522/ocherednaya-akciya-protesta-v-erevane-hotyat-otstavki-genprokurora.html

21 мая 2018, 14:23

Акция в поддержку Бабаяна возобновлена в Армении

Активисты сегодня вышли на акцию протеста около здания Конституционного суда Армении с требованием оправдать бывшего главу Минобороны Нагорного Карабаха Самвела Бабаяна. Два депутата от фракции "Елк" попросили суд освободить Бабаяна под их поручительство.

Как писал "Кавказский узел", 18 мая более 50 участников акции протеста "Армения без политических заключенных", которые требовали освобождения Самвела Бабаяна и отставки генпрокурора Армении Артура Давтяна, прошли от здания Генпрокуратуры к зданию Кассационного суда. Они потребовали от Кассационного суда принять дело в производство до 21 мая, пригрозив, что иначе акции протеста могут стать ежедневными и более многочисленными. Кроме того, активисты потребовали отставки главы Кассационного суда Армана Мкртумяна.

22 марта 2017 года стало известно о задержании двух человек, у которых, по данным силовиков, был найден переносной зенитно-ракетный комплекс "Игла". 28 ноября того же года суд признал причастность бывшего министра обороны Нагорного Карабаха Самвела Бабаяна к ввозу ПЗРК в Армению и приговорил его к шести годам тюрьмы. Оппозиция и сам Бабаян назвали его арест политически мотивированным.

Сегодня в Ереване перед зданием Кассационного суда началась акция протеста, участники которой заявили, что их требование к Кассационному суду принять в производство дело Бабаяна в сжатые сроки не противоречит ни закону, ни позиции самого суда, поскольку суд обязан принять дело в производство в течение трех месяцев, из которых один месяц уже прошел.

Участники акции скандировали "Свободу Самвелу Бабаяну!" и держали в руках плакаты с фотографиями Бабаяна и генпрокурора Артура Давтяна, отставки которого они требуют.

Активисты выразили надежду, что в ближайшие дни Кассационный суд примет дело в производство и оправдает Самвела Бабаяна, перед этим изменив ему меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей.

Также на акции было зачитано заявление депутатов парламентской фракции блока "Елк" Сасуна Микаэляна и Овика Агазаряна, в котором они "гарантируют, что, находясь на свободе, Самвел Бабаян проявит надлежащее поведение и не будет препятствовать расследованию и не скроется от правоохранителей".

Это поручительство депутатов в письменной форме передано сегодня в Кассационный суд.

Адвокат опасается, что суд оставит в силе решение по делу Бабаяна

Адвокат Бабаяна Аветис Калашян сообщил сегодня журналистам, что суд первой инстанции и апелляционный суд вынесли несправедливое, по его мнению, решение, а само дело адвокат назвал сфабрикованным.

"Я надеюсь, что Кассационный суд, во-первых, не станет затягивать дело, а во-вторых, вынесет справедливое решение и оправдает Бабаяна", - заявил Калашян.

Он отметил, что его больше беспокоит не затягивание дела, а само решение Кассационного суда как последней судебной инстанции в Армении.

По словам Калашяна, Самвела Бабаяна преследуют по политическим мотивам. Адвокат аргументировал эту версию тем, что Бабаян был арестован в предвыборный период, когда он поддерживал блок, созданный экс-министром обороны Армении Сейраном Оганяном, передал корреспондент "Кавказского узла".

В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" размещена биографическая справка о Самвеле Бабаяне.

Примечание:

"Политологи и власти Нагорного Карабаха разошлись в оценке возвращения Бабаяна в Степанакерт", "Оппозиция назвала арест генерала Бабаяна политическим актом", "Сторонники генерала Бабаяна потребовали назначить его главой Минобороны Нагорного Карабаха".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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