Жители Гадрута с плакатами направляются к офису "Карабах Телеком". Кадр видео https://www.facebook.com/armtimes.hy/videos/2070372493206705/

02 июня 2018, 03:45

Жители Нагорного Карабаха заставили власти отказаться от монополии на рынке связи

Глава правительства Нагорного Карабаха пригласил на местный рынок трех крупнейших мобильных операторов Армении после протестов местных жителей, недовольных монополией телекоммуникационной компании "Карабах Телеком" и ее ценовой политикой.

Об упразднении монополии "Карабах Телеком" на рынке связи государственный министр Нагорного Карабаха Араик Арутюнян объявил на пресс-конференции 31 мая. В присутствии журналистов он подписал письмо трем операторам мобильной связи в Армении - Beeline, VivaCell-MTS и Ucom - с предложением оказывать услуги мобильной связи в Нагорном Карабахе, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Решение отменить монополию единственного в Нагорном Карабахе оператора мобильной связи Арутюнян объяснил требованиями жителей, недовольных услугами и расценками "Карабах Телеком". По словам госминистра, власти провели переговоры с компанией и договорились об упразднении монополии и снижении тарифов с осени 2018 года. Согласно достигнутой договоренности, абонентская плата будет снижена на 50%, стоимость минуты мобильной связи - на 20%, также уменьшится плата за связь в роуминге, а абонентам будут предложены более выгодные тарифные пакеты. 

"Компания "Карабах-Телеком" обязуется  инвестировать более 10 миллионов евро для улучшения качества обслуживания 3G к концу года", - заявил Арутюнян. Он добавил, что владелец компании выразил желание продать компанию и вложить вырученные от сделки средства в сельскохозяйственный сектор Нагорного Карабаха, поэтому "в ближайшее время стоимость компании "Карабах Телеком" будет оценена международной лицензирующей группой".

Компания "Карабах-Телеком" с 2001 года является единственной компанией в сфере телекоммуникационной связи в Нагорном Карабахе. Договор, подписанный между компанией и правительством Нагорного Карабаха, предполагал сохранение монополии на 32 года. Владельцем компании является Пьер Фатуш, бизнесмен из Ливана, указано на сайте компании.

Согласно тарифам "Карабах-Телеком", минута звонка внутри Нагорного Карабаха стоит 31,50 драма (0,06 доллара США), абонентская плата за сотовую связь составляет 1000 драмов (2,07 доллара), минута роуминга в Армении и других зарубежных странах – 45 драмов (0,09 доллара). Стоимость USB-модема для использования мобильного интернета составляет 30 тысяч драмов (62,15 доллара), трафик, начиная с 1 ГБ – 5600 драмов (11,6 доллара).

Упразднению монополии предшествовали кампания в Facebook и акция протеста в Гадруте

Врачи медицинского центра "Аревик" в Степанакерте Тигран Петросян и Севак Асланян 18 мая начали кампанию в Facebook, призвав жителей Нагорного Карабаха требовать от "Карабах-Телеком" снижения тарифов, отмены абонентской платы и отказа от монополии на рынке мобильной и интернет-связи. Они указывали, что в Армении стоимость услуг связи значительно ниже. Согласно расценкам на сайте армянского оператора Ucom, жители Армении могут платить 12 драмов (0,02 доллара) за минуту звонка во все местные сети и Нагорный Карабах, а в рамках тарифных пакетов стоимость звонков и других услуг, в частности, SMS и мобильного интернета, может быть значительно ниже.

Публикацию одобрили порядка 600 человек, поделились - более 400 пользователей соцсети.

Акция протеста у офиса «Карабах Телеком». Кадр видео https://www.facebook.com/armtimes.hy/videos/2070372493206705/"Компания "Карабах Телеком" предлагает нам некачественную сотовую связь и интернет-услуги по астрономическим ценам. Наши требования должны быть выполнены, в противном случае будут организованы массовые выключения сотовых телефонов и митинги протеста", - заявил в обращении Тигран Петросян.

29 мая порядка 30 жителей города Гадрут организовали шествие против ценовой политики "Карабах-Телеком". На плакатах активистов было написано: "КТ, прекрати грабеж". Активисты потребовали, чтобы "Карабах-Телеком" предложила абонентам такие же тарифы, какие предлагают операторы в Армении, улучшила качество связи, исключила абонентскую плату и отменила роуминг между Нагорным Карабахом и Арменией. Также они потребовали, чтобы компания опубликовала финансовую отчетность, в частности, сведения о доходах. Участники акции поставили срок выполнения требований - 5 июня, пообещав новые акции протеста в случае невыполнения требований.

Любительское видео об этой акции опубликовал житель Гадрута Гагик Аванесян в Facebook.

Клиентами "Карабах-Телеком" являются 97% населения Нагорного Карабаха

На пресс-конференции в Степанакерте 23 мая, гендиректор "Карабах-Телеком" Карекин Одабашян сообщил, что в феврале 2017 года компания снизила тарифы на 12,5%, а с 1 июня 2018 года планируется снижение еще на 5%.

"Компания обеспечивает интернет и сотовую связь в 235 общинах, [охватывая] 97% населения Нагорного Карабаха. Остальные 3%, проживающие рядом с границей Армении, пользуются услугами армянских операторов", - проинформировал гендиректор.

Одабашян заверил, что в 2017 году компания перечислила в бюджет Нагорного Карабаха 41,2% своего дохода в качестве налогов, платежей регулируемого сектора и иных финансовых обязательств, проектов для армии и полиции, сфер образования и здравоохранения, а также вложила 100 миллионов драмов в модернизацию электросетей.

По словам гендиректора "Карабах-Телеком", существенно сэкономить на услугах связи позволяют предлагаемые компанией тарифные пакеты, однако только 9% абонентов следят за этими предложениями и пользуется ими.

Примечание:

"После снегопада в Нагорном Карабахе возникли перебои с электричеством", "В Нагорном Карабахе учащимся начальных классов выдано более 5,5 тысячи портативных компьютеров", "В Нагорном Карабахе ученики младших классов учатся работать на новых ноутбуках".

Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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