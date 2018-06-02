Жители Нагорного Карабаха заставили власти отказаться от монополии на рынке связи

02 июня 2018, 03:45

Глава правительства Нагорного Карабаха пригласил на местный рынок трех крупнейших мобильных операторов Армении после протестов местных жителей, недовольных монополией телекоммуникационной компании "Карабах Телеком" и ее ценовой политикой.

Об упразднении монополии "Карабах Телеком" на рынке связи государственный министр Нагорного Карабаха Араик Арутюнян объявил на пресс-конференции 31 мая. В присутствии журналистов он подписал письмо трем операторам мобильной связи в Армении - Beeline, VivaCell-MTS и Ucom - с предложением оказывать услуги мобильной связи в Нагорном Карабахе, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Решение отменить монополию единственного в Нагорном Карабахе оператора мобильной связи Арутюнян объяснил требованиями жителей, недовольных услугами и расценками "Карабах Телеком". По словам госминистра, власти провели переговоры с компанией и договорились об упразднении монополии и снижении тарифов с осени 2018 года. Согласно достигнутой договоренности, абонентская плата будет снижена на 50%, стоимость минуты мобильной связи - на 20%, также уменьшится плата за связь в роуминге, а абонентам будут предложены более выгодные тарифные пакеты.

"Компания "Карабах-Телеком" обязуется инвестировать более 10 миллионов евро для улучшения качества обслуживания 3G к концу года", - заявил Арутюнян. Он добавил, что владелец компании выразил желание продать компанию и вложить вырученные от сделки средства в сельскохозяйственный сектор Нагорного Карабаха, поэтому "в ближайшее время стоимость компании "Карабах Телеком" будет оценена международной лицензирующей группой".

Компания "Карабах-Телеком" с 2001 года является единственной компанией в сфере телекоммуникационной связи в Нагорном Карабахе. Договор, подписанный между компанией и правительством Нагорного Карабаха, предполагал сохранение монополии на 32 года. Владельцем компании является Пьер Фатуш, бизнесмен из Ливана, указано на сайте компании.

Согласно тарифам "Карабах-Телеком", минута звонка внутри Нагорного Карабаха стоит 31,50 драма (0,06 доллара США), абонентская плата за сотовую связь составляет 1000 драмов (2,07 доллара), минута роуминга в Армении и других зарубежных странах – 45 драмов (0,09 доллара). Стоимость USB-модема для использования мобильного интернета составляет 30 тысяч драмов (62,15 доллара), трафик, начиная с 1 ГБ – 5600 драмов (11,6 доллара).

Упразднению монополии предшествовали кампания в Facebook и акция протеста в Гадруте

Врачи медицинского центра "Аревик" в Степанакерте Тигран Петросян и Севак Асланян 18 мая начали кампанию в Facebook, призвав жителей Нагорного Карабаха требовать от "Карабах-Телеком" снижения тарифов, отмены абонентской платы и отказа от монополии на рынке мобильной и интернет-связи. Они указывали, что в Армении стоимость услуг связи значительно ниже. Согласно расценкам на сайте армянского оператора Ucom, жители Армении могут платить 12 драмов (0,02 доллара) за минуту звонка во все местные сети и Нагорный Карабах, а в рамках тарифных пакетов стоимость звонков и других услуг, в частности, SMS и мобильного интернета, может быть значительно ниже.

Публикацию одобрили порядка 600 человек, поделились - более 400 пользователей соцсети.

"Компания "Карабах Телеком" предлагает нам некачественную сотовую связь и интернет-услуги по астрономическим ценам. Наши требования должны быть выполнены, в противном случае будут организованы массовые выключения сотовых телефонов и митинги протеста", - заявил в обращении Тигран Петросян.

29 мая порядка 30 жителей города Гадрут организовали шествие против ценовой политики "Карабах-Телеком". На плакатах активистов было написано: "КТ, прекрати грабеж". Активисты потребовали, чтобы "Карабах-Телеком" предложила абонентам такие же тарифы, какие предлагают операторы в Армении, улучшила качество связи, исключила абонентскую плату и отменила роуминг между Нагорным Карабахом и Арменией. Также они потребовали, чтобы компания опубликовала финансовую отчетность, в частности, сведения о доходах. Участники акции поставили срок выполнения требований - 5 июня, пообещав новые акции протеста в случае невыполнения требований.

Любительское видео об этой акции опубликовал житель Гадрута Гагик Аванесян в Facebook.

Клиентами "Карабах-Телеком" являются 97% населения Нагорного Карабаха

На пресс-конференции в Степанакерте 23 мая, гендиректор "Карабах-Телеком" Карекин Одабашян сообщил, что в феврале 2017 года компания снизила тарифы на 12,5%, а с 1 июня 2018 года планируется снижение еще на 5%.

"Компания обеспечивает интернет и сотовую связь в 235 общинах, [охватывая] 97% населения Нагорного Карабаха. Остальные 3%, проживающие рядом с границей Армении, пользуются услугами армянских операторов", - проинформировал гендиректор.

Одабашян заверил, что в 2017 году компания перечислила в бюджет Нагорного Карабаха 41,2% своего дохода в качестве налогов, платежей регулируемого сектора и иных финансовых обязательств, проектов для армии и полиции, сфер образования и здравоохранения, а также вложила 100 миллионов драмов в модернизацию электросетей.

По словам гендиректора "Карабах-Телеком", существенно сэкономить на услугах связи позволяют предлагаемые компанией тарифные пакеты, однако только 9% абонентов следят за этими предложениями и пользуется ими.