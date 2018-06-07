Парламент Армении начал обсуждение программы правительства Пашиняна

07 июня 2018, 13:15

Сегодня в Ереване депутаты собрались на обсуждение программы правительства Никола Пашиняна. Депутаты от Республиканской партии Армении дадут возможность, чтобы программа была принята, сообщил пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов.

Как писал "Кавказский узел", массовые протесты привели в этом году к смене власти в Армении. 8 мая премьером и фактическим главой государства стал лидер бывшего тогда в оппозиции блока "Елк" Никол Пашинян. Имевшая большинство в парламенте Республиканская партия заявила об уходе в оппозицию и отказалась от сотрудничества с новым правительством.

Став премьером, Пашинян может через некоторое время покинуть пост, добившись изменения избирательного законодательства, парламент в течение семи дней должен одобрить или отклонить программу работы правительства, говорится в справке "Кавказского узла" "Борьба за пост премьер-министра Армении. Три сценария для Пашиняна".

В Ереване сегодня проходит специальное заседание парламента Армении, в повестке которого один вопрос: об утверждении программы правительства.

Программу представляет сам Никол Пашинян. Он уже сообщил о своих предложениях в различных областях, в том числе в области экономики, внешней политики, социальной сферы.

Свое выступление перед депутатами Пашинян начал не с экономических, дипломатических или оборонных задач будущего правительства, а с необходимости реформировать избирательную систему.

Армения остается слабой по одной-единственной причине, которая заключается в систематической фальсификации выборов, добавил он. Постоянным запугиванием и подкупом избирателей властям удавалось удерживать власть и сохранять неограниченный доступ к доходам. Теневые соглашения и раздел рынков позволяли обогащаться за счет граждан.

"И чем меньше было в стране состоятельных людей, тем выгоднее было власти, ибо тем легче было управлять такими людьми при помощи копеечного подкупа", — заявил Никол Пашинян.

По его словам, новое правительство хочет создать рабочую группу по обсуждению избирательной системы. В эту группу будут приглашены представители правительства, парламентских и внепарламентских партий, гражданского общества, передает "Sputnik-Грузия".

Основная цель проводимой правительством внешней политики – защита суверенитета Армении, обеспечение безопасности Армении и Нагорного Карабаха, повышение международного авторитета страны, в частности, заявил Никол Пашинян. По его словам, в числе главных приоритетов будет развитие стратегических союзнических отношений с Россией в различных областях, углубление партнерства с США в направлении развития Армении и поддержки повестки реформ.

Важнейшей гарантией существенного роста экономики Пашинян назвал стимулирование экономической конкуренции и исключение монополий. Его правительство планирует исключить политическое и экономическое преследования, в то же время решительно защищать интересы государства, бороться против "теневой" экономики, содействовать увеличению госдоходов.

В Республиканской партии Армении уже заявили, что не станут препятствовать утверждению программы кабинета министров

"Мы дадим возможность, чтобы программа правительства была принята", - заявил сегодня вице-спикер парламента, пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов. Он также подчеркнул, что большая часть фракции проголосует "против", а некоторая часть – за", передает NEWS.am.

Отметим, что 6 июня с выходом из фракции РПА Самвела Саркисяна партия потеряла большинство в парламенте. К сегодняшнему дню РПА владеет 52 из 105 мандатов в парламенте. При этом ранее опрошенные "Кавказским узлом" политологи заявили, что РПА выгодно тянуть время до следующих парламентских выборов, чтобы попытаться взять реванш.

"Кавказский узел" подготовил фотохронику "бархатной революции" в Армении "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции". Новости о протестах и иной деятельности его сторонников опубликованы на тематической странице "Пашинян берет власть".