Политологи заявили о возможности новых протестов в Армении

19 мая 2018, 12:24

Взаимоотношения нового правительства Армении и депутатов бывшей партии власти антагонистичны, и в случае отсутствия компромисса премьер прибегнет к уличным протестам, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Как писал "Кавказский узел", массовые протесты привели этой весной к смене власти в Армении. 8 мая премьером и фактическим главой государства стал оппозиционный лидер Никол Пашинян.

Став премьером, Пашинян может через некоторое время покинуть пост, добившись изменения избирательного законодательства, говорится в справке "Кавказского узла" "Борьба за пост премьер-министра Армении. Три сценария для Пашиняна".

Взаимодействие парламента, большинство в котором сохраняется за Республиканской партией Армении, и правительством, сформированным лидером блока "Елк" Николом Пашиняном, неизбежно будут сложными, заявил в корреспонденту "Кавказского узла" директор Института Кавказа, политолог Александр Искандарян.

Коабитация, то есть ситуация, когда глава государства не принадлежит к партии парламентского большинства, создаст кризисные ситуации в работе государственной машины, считает первый президент Армении Левон Тер-Петросян. "Единственным выходом из этой ситуации, крайне опасной для страны, является проведение досрочных парламентских выборов", - заявил бывший президент в статье, опубликованной на сайте iLur.am.

Искандарян считает, что РПА утратила свое влияние в результате "бархатной" революции, сохранив его лишь в стенах парламента. В этих условиях не соглашаться с предложениями правительства парламентскому большинству будет сложно, отметил Искандарян.

"Для принятия решений нужно, чтобы часть республиканской фракции голосовала так, как нужно. В парламенте с ними придется договариваться. Но на них можно и надавить извне. Никол Пашинян показал, что способен влиять на принятие решений, в том числе и путем давления улицы. 2 мая он показал свою мощь. Если для главы Кабмина принятие той или иной инициативы будет настолько важно, что придется «давить», то, возможно, произойдет то же самое, как и перед выборами премьера", - пояснил Искандарян.

Как долго это может продолжаться, сложно сказать, сохраниться эта тенденция зависит, в частности, от сроков внеочередных выборов, насколько упадет рейтинг Никола Пашиняна к этому времени, и будет ли у него институциональная поддержка, добавил он.

Отношения новой власти с республиканцами будут выстраиваться так, чтобы инициативы правительства в той или иной мере получали одобрение парламента, согласен глава армянского филиала Института СНГ, политолог Александр Маркаров. Он также не исключил, что новая власть может воспользоваться протестным потенциалом.

"Это будет сделано, чтобы кто-либо в парламенте не подумал, что революция завершена и можно играть по тем правилам, которые есть в формальной политике при наличии большинства в парламенте. Кроме этого, помимо республиканцев, Николу Пашиняну надо будет вести политическую игру и с другими фракциями, учитывая и их интересы. Но у премьера есть преимущество – легитимность, тогда как ее нет у других игроков", - заявил Макаров корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что парламентское большинство парадоксальным образом вынуждено выступать в качестве оппозиции премьеру и правительству. "Никол Пашинян и его команда попытаются изменить политический расклад сил. И весь вопрос в том, когда они попытаются это сделать", - подчеркнул Маркаров.

"Если в парламенте мы являемся «правительством меньшинства», то за его стенами мы являемся «правительством большинства»", - заявил премьер-министр Никол Пашинян на брифинге 9 мая в ответ на вопрос, как он собирается работать с парламентским большинством, передает "Радио Азатутюн". "Мы (РПА. - Прим. "Кавказского узла") не станем искусственно препятствовать деятельности правительства Никола Пашиняна", - цитирует издание слова вице-спикера парламента, пресс-секретаря РПА Эдуарда Шармазанова.

Научный сотрудник Института Кавказа, политолог Армен Казарян также считает, что взаимодействие правительства и парламентского большинства будет строиться на основе компромисса, а при необходимости Пашинян прибегнет к уличному давлению. Несмотря на сопротивление республиканцев, Никол Пашинян и его команда имеет возможность взять всю власть, и они ее возьмут, заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

С точки зрения безопасности государства будет лучше, если власть сосредоточится в руках премьер-министра и его команды, добавил Казарян. "В этой ситуации можно констатировать, что суперпремьерская модель оказалась кстати. Этот факт позволил сбалансировать отношения правительства и парламента, в котором большинство принадлежит республиканцам", - сказал политолог.

Влияние на улицы придает Николу Пашиняну больше легитимности, однако это не может продолжаться вечно, так как он "тратит политический капитал на каждом шагу и должен сохранить его до выборов, чтобы получить большинство", добавил политолог.

РПА выгодно тянуть время, чтобы взять реванш, считают политологи

Республиканцы будут бороться за сохранение своего влияния, полагает политолог Александр Макаров. "Для давления на власть РПА акцентирует свое внимание на все возможные ресурсы, которые есть у любой нормальной оппозиции в любой нормальной стране. Это могут быть информационные и экономические ресурсы, факт наличия фракции в парламенте, причем не последней по численности. Так как республиканцы не собираются уйти в политическое небытие, чтобы сохранить свое присутствие, они предпримут шаги, которые продиктует политическая целесообразность с учетом политического момента", - сказал политолог.

Армен Казарян не видит особых рычагов влияния, сохранившихся у бывшей партии власти. "РПА избрала выжидательную тактику. Республиканцам невыгодно, чтобы инициативы Кабмина были «провалены», будь то правительственная программа или законопроект. Они хотят выиграть время, чтобы подготовиться к внеочередным выборам. В то же время они ждут осечки правительства", - пояснил он.

В условиях коабитации правительство становится дисфункциональным, и это даст республиканцам возможность для реванша, полагает политический обозреватель Степан Сафарян. "Общество может устать от этой ситуации и потребовать изменить и стабилизировать ситуацию, что приведет к очередному этапу политического кризиса. Сложно сказать, как будут развиваться события, и не исключено, что Никол Пашинян возобновит протестное движение, опираясь на высокий уровень доверия и содействия общества", - заявил Сафарян корреспонденту "Кавказского узла".

РПА использует наличие большинства в парламенте для давления на Никола Пашиняна и попробует помешать организации внеочередных выборов по его сценарию, считает Степан Сафарян. Республиканцам выгодно тянуть время, чтобы провести ребрендинг партии и переорганизоваться, отметил он.

"Они также рассчитывают, что правительство не сможет провести реформы, не имея большинства в парламенте. Поэтому взаимоотношения исполнительной и законодательной власти будут довольно сложные", - добавил политический обозреватель.

На "Кавказском узле" опубликована хроника "Как оппозиция захватила полицию в Ереване". "Кавказский узел" также ведет обновляемую фотохронику "бархатной революции" в Армении "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции".