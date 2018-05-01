Борьба за пост премьер-министра Армении. Три сценария для Пашиняна

01 мая 2018, 02:01

Лидер протестов в Армении Никол Пашинян 8 мая избран премьер-министром страны. Голосование по его кандидатуре парламент Армении проводил дважды, но 1 мая Пашиняна не утвердили. «Кавказский узел» еще до первого голосования проанализировал сценарии развития ситуации в Армении исходя из того, станет Пашинян премьер-министром или нет. Согласно положениям Конституции Армении, намечалось три варианта развития событий - Пашинян становится премьером, отказывается от премьерства после изменения избирательного законодательства, либо не набирает достаточного числа голосов депутатов. Вероятность реализации трех сценариев оценивал научный сотрудник Института Кавказа, политолог, автор блога на "Кавказском узле" "Политическая география Южного Кавказа" Грант Микаелян. После первого голосования события пошли по сценарию №3 - парламент Пашиняна премьером не утвердил. Теперь же остаются вероятными варианты №1 и №2.

Пашинян станет премьер-министром, если за него отдадут свои голоса 53 из 105 депутатов однопалатного парламента. У правящей Республиканской партии Армении (РПА) есть 58 мандатов из 105, фракция "Царукян" - 31 мандат, блок Пашиняна "Елк" имеет девять мандатов, фракция АРФ "Дашнакцутюн" - семь мандатов. При этом согласно Конституции Армении, для роспуска парламента могут быть лишь два основания: первое – если парламент не избирает премьер-министра, второе – если программа правительства не утверждается Национальным Собранием. Внеочередные выборы в Национальное собрание проводятся не ранее чем через тридцать и не позднее чем через сорок пять дней после роспуска парламента.

Сценарий №3 - Пашинян остается без кресла премьер-министра

Депутаты Нацсобрания не утверждают Пашиняна в должности премьер-министра. После этого в семидневный срок назначается повторное голосование. При повторном голосовании кандидатуры выдвигаются не от фракций, при этом кандидаты для выдвижения должны заручиться поддержкой минимум ⅓ от числа депутатов парламента. . Если и при повторном голосовании премьер не назначается - Нацсобрание распускается, назначаются внеочередные выборы в парламент. В этом случае нужные Николу Пашиняну поправки в Избирательный кодекс внесены не будут. Соответственно, у Республиканской партии появится шанс по итогам внеочередных выборов остаться в парламенте, а в идеале для себя - снова получить большинство мандатов и выдвинуть своего кандидата в премьер-министры.

Грант Микаелян: РПА объявила, что не будет выдвигать собственного кандидата, но не было публичного обещания поддержать Пашиняна. Поэтому их депутаты в принципе могут «провалить» Пашиняна с тем, чтобы попытаться провести выборы на своих условиях, хотя и это чревато углублением политического кризиса. Отсутствует ясность по поводу партийной дисциплины в рядах РПА, поскольку оппозиции нужно, чтобы всего лишь 6 депутатов РПА проголосовало за Пашиняна – и вероятность того, что таковые все же найдутся, достаточно высока.

Сценарий №2 - премьер с неподконтрольным парламентом

Нацсобрание избирает Пашиняна премьер-министром, он остается на посту премьера. Пашинян в течение 15 дней формирует кабинет министров, в течение 20 дней направляет программу в парламент, депутаты одобряют программу. Поправки в Избирательный кодекс внесены и одобрены парламентом, но от проведения внеочередных выборов Пашинян отказывается. Пашинян - официально премьер-министр, но Нацсобрание продолжает оставаться под контролем Республиканской партии Армении. Поэтому Пашиняну приходится договариваться с Республиканской партией Армении, искать консенсус по различным вопросам. Премьер-министр вынужден действовать с оглядкой на РПА при реализации как внутренней, так и внешней политики.

Грант Микаелян: В среднесрочной перспективе (до 1 года) такой сценарий может реализоваться. И РПА бы этот сценарий вполне устроил. Но Пашиняна этот сценарий не устроит, формально он мог бы его устроить, только если бы депутаты от РПА перешли в его партию. Но тогда «лицо» партии Пашиняна меняется и становится совсем не таким, какое ожидают видеть избиратели.

Сценарий №1 - 45 дней в кресле премьера

Нацсобрание избирает Никола Пашиняна премьер-министром, однако спустя полтора месяца он покидает пост премьера ради проведения внеочередных выборов парламента. После назначения премьером Пашинян формирует кабинет министров, по закону на это у него есть 15 дней. Затем он представляет в парламент на утверждение программу работы правительства, на это у него есть еще 20 дней. Парламент в течение семи дней должен одобрить или отклонить программу работы правительства. . Таким образом, у Пашиняна будет 45 дней на то, чтобы инициировать внесение поправок в избирательное законодательство и добиться их утверждения парламентом. Поправки, в том числе, нужны для того, чтобы лишить армянских олигархов возможности оказывать влияние на выборы в пользу РПА. После утверждения поправок Пашинян представит парламенту программу правительства и вынудит депутатов отклонить ее. . Затем Пашинян уходит с поста премьера, назначаются внеочередные выборы, в которых политик активно участвует.

Грант Микаелян: Пашинян, скорее всего, будет утвержден в должности премьер-министра и будет настаивать на проведении внеочередных парламентских выборов. При этом внеочередные парламентские выборе, скорее всего, будут несколько задержаны и, хотя набор юридических средств, предоставленных Конституцией для роспуска парламента, ограничен, самым главным является политическое решение. Если есть согласованное политическое решение, то юридические проблемы будут решены.

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