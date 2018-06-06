Армянские депутаты попросили освободить двух осужденных по делу Сефиляна

06 июня 2018, 12:20

Поручительства депутатов были оглашены сегодня в ереванском суде, где началось рассмотрение апелляционной жалобы по делу лидера движения "100-летие без режима" Жирайра Сефиляна.

Как писал "Кавказский узел", назначенное на 30 мая слушание апелляционной жалобы было сорвано сторонниками осужденных из-за того, что их не доставили в суд.

Жирайр Сефилян был приговорен к десяти годам и шести месяцам тюрьмы по обвинению в организации незаконного оборота оружия, подготовке массовых беспорядков и подготовке к захвату здания полиции в Ереване. Остальные фигуранты дела получили от двух лет до пяти лет и пяти месяцев заключения.

Сегодня осужденные были доставлены в суд. На заседании парламентарии от блока "Елк" Лена Назарян и Грачья Акопян предоставили суду личные гарантии об изменении меры пресечения Нерсесу Погосяну и освобождении под залог. Об этом корреспонденту "Кавказского узла" сообщил адвокат Нерсеса Погосяна Араик Папикян.

"Депутаты гарантируют добросовестное поведение моего подзащитного и выполнение всех судебных обязательств", - отметил адвокат. По его словам, Нерсес Погосян был осужден на 3,5 года.

"Цель предоставленных гарантий – применение гуманитарных принципов - предоставление Нерсесу Погосяну права опекунства трех несовершеннолетних детей, супруги и больной матери", - говорится, в частности, в письме депутатов.

Также депутаты Ален Симонян и Айк Конджоян от фракции блока "Елк" подписали личное поручительство за члена "Учредительного парламента" Геворга Сафаряна, осужденного на 4,5 года лишения свободы.

Депутат Айк Конджоян опубликовал подписанное поручительство, в котором парламентарии просят изменить меру пресечения Геворгу Сафаряну, на своей странице в Facebook.

"Мы гарантируем, что, находясь на свободе, Геворг Сафарян проявит соответствующее поведение, не станет избегать своих обязательств перед судом и органом, осуществляющим уголовное производство. Мы будем нести всю ответственность за Геворга Сафаряна в случае, если его мера пресечения будет изменена", - говорится в опубликованном документе.

Напомним, дело Сефиляна было объединено с делом "Сасна Црер" - вооруженного отряда его сторонников, захвативших в июле 2016 года здание полицейского полка в Ереване с требованием освобождения своего лидера. К 30 июля 2016 года мятежники освободили всех заложников, а днем позже сдались. Дело членов "Сасна Црер" разделено на несколько частей и рассматривается в суде.