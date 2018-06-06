06 июня 2018, 23:05
Самвел Алексанян лишил РПА парламентского большинства
Шестым депутатом, покинувшим фракцию Республиканской партии за последние девять дней, стал Самвел Алексанян.
Как информировал "Кавказский узел", правящая Республиканская партия Армении (РПА) объявила себя оппозицией, после того как 8 мая оппозиционный лидер Никол Пашинян был избран главой правительства и фактическим руководителем Армении. 29 мая депутаты Артур Геворгян и Ширак Торосян заявили, что покидают фракцию РПА в парламенте. 2 июня о выходе из фракции объявил депутат Арман Саакян, 4 июня - депутат Феликс Цолакян, а 5 июня фракцию покинул Артак Саргсян. Все они остаются в парламенте в качестве независимых депутатов.
Выход Самвела Алексаняна из фракции лишил Республиканскую партию Армении парламентского большинства - теперь РПА владеет 52 из 105 мандатов в парламенте, сообщил корреспондент «Кавказского узла».
Сам Алексанян сегодня подтвердил, что покинул фракцию республиканцев, на встрече с журналистами. Назвать причины своего решения он, в отличие от коллег, отказался.
Депутат Самвел Алексанян является фактическим владельцем сети супермаркетов "Ереван Сити" и компании "Алекс Холдинг". 31 мая стало известно, что Служба национальной безопасности Армении возбудила после проверок компании дело о неуплате налогов в особо крупном размере и ложном предпринимательстве.
РПА выгодно тянуть время до следующих парламентских выборов, чтобы попытаться взять реванш, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи.
"Кавказский узел" подготовил фотохронику "бархатной революции" в Армении "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции". Новости о протестах и иной деятельности его сторонников опубликованы на тематической странице "Пашинян берет власть".
Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"