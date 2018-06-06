Самвел Алексанян лишил РПА парламентского большинства

06 июня 2018, 23:05

Шестым депутатом, покинувшим фракцию Республиканской партии за последние девять дней, стал Самвел Алексанян.

Как информировал "Кавказский узел", правящая Республиканская партия Армении (РПА) объявила себя оппозицией, после того как 8 мая оппозиционный лидер Никол Пашинян был избран главой правительства и фактическим руководителем Армении. 29 мая депутаты Артур Геворгян и Ширак Торосян заявили, что покидают фракцию РПА в парламенте. 2 июня о выходе из фракции объявил депутат Арман Саакян, 4 июня - депутат Феликс Цолакян, а 5 июня фракцию покинул Артак Саргсян. Все они остаются в парламенте в качестве независимых депутатов.

Выход Самвела Алексаняна из фракции лишил Республиканскую партию Армении парламентского большинства - теперь РПА владеет 52 из 105 мандатов в парламенте, сообщил корреспондент «Кавказского узла».

Сам Алексанян сегодня подтвердил, что покинул фракцию республиканцев, на встрече с журналистами. Назвать причины своего решения он, в отличие от коллег, отказался.

Депутат Самвел Алексанян является фактическим владельцем сети супермаркетов "Ереван Сити" и компании "Алекс Холдинг". 31 мая стало известно, что Служба национальной безопасности Армении возбудила после проверок компании дело о неуплате налогов в особо крупном размере и ложном предпринимательстве.

РПА выгодно тянуть время до следующих парламентских выборов, чтобы попытаться взять реванш, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

"Кавказский узел" подготовил фотохронику "бархатной революции" в Армении "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции". Новости о протестах и иной деятельности его сторонников опубликованы на тематической странице "Пашинян берет власть".