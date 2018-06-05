05 июня 2018, 22:02

Пятый депутат вышел из фракции РПА

Артак Саргсян стал пятым депутатом Национального собрания Армении, который покинул фракцию Республиканской партии за последние восемь дней.

Как информировал "Кавказский узел", правящая Республиканская партия Армении (РПА) объявила себя оппозицией, после того как 8 мая оппозиционный лидер Никол Пашинян был избран главой правительства и фактическим руководителем Армении. 29 мая депутаты Артур Геворгян и Ширак Торосян заявили, что покидают фракцию РПА в парламенте, сохраняя при этом свои мандаты. 2 июня о выходе из фракции объявил депутат Арман Саакян, а 4 июня - депутат Феликс Цолакян.

"Исходя из политических развитий и создавшейся ситуации, я подал заявление о выходе из РПА и ее парламентской фракции", - заявил в своем обращении депутат Артак Саргсян.

Он отметил, что продолжит работу в парламенте как независимый депутат, передает корреспондент "Кавказского узла".

В РПА корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили выход депутата из партии и республиканской фракции.

РПА выгодно тянуть время до следующих парламентских выборов, чтобы попытаться взять реванш, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

"Кавказский узел" подготовил фотохронику "бархатной революции" в Армении "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции". Новости о протестах и иной деятельности его  сторонников опубликованы на тематической странице "Пашинян берет власть".

Примечание:

"Участники акции против мэра Еревана провели автопробег", "Студенты добились отставки ректора Ширакского университета", "Пашинян в Сочи подтвердил курс на отказ от антироссийской риторики".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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