Четвертый депутат покинул фракцию РПА

04 июня 2018, 22:25

Депутат Феликс Цолакян стал четвертым за неделю парламентарием, покинувшим фракцию Республиканской партии Армении.

Как писал "Кавказский узел", правящая Республиканская партия Армении (РПА) объявила себя оппозицией после того, как оппозиционный лидер Никол Пашинян стал 8 мая премьер-министром Армении. 29 мая депутаты Артур Геворгян и Ширак Торосян заявили, что покидают парламентскую фракцию РПА, сохраняя при этом свои мандаты, а 2 июня о выходе из фракции РПА заявил депутат Арман Саакян.

Цолакян, который дважды голосовал за избрание Никола Пашиняна премьером, объявил сегодня о выходе из фракции республиканцев в парламенте, напомнив, что не был членом партии, сообщил корреспондент «Кавказского узла».

«Ни для кого не секрет, что я не был членом РПА, а после выборов премьер-министра 1 мая фактически прекратилось мое сотрудничество и с парламентской фракцией», - написал депутат на своей странице в Facebook.

Цолакян отметил, что он продолжит представлять интересы своих избирателей, выступая в качестве независимого депутата.

Ранее сегодня депутат подтвердил, что ему вынесли замечание на заседании партии за нарушение договоренностей относительно выборов премьера. Согласно правилам фракции, если депутат более трех раз голосует против мнения фракции, ставится вопрос о его исключении.

«Однако это не означает, что я намерен следовать указаниям партии. И не исключено, что я покину фракцию раньше, чем меня исключат», - сообщил Цолакян журналистам.

Напряженные отношения между членами нового правительства Армении и депутатами бывшей партии власти могут привести к тому, что премьер снова прибегнет к уличным протестам, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" политологи. По их мнению, РПА выгодно тянуть время до следующих парламентских выборов и попытаться взять реванш.

"Кавказский узел" опубликовал фотохронику "бархатной революции" в Армении "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции". Новости о протестах и иной деятельности его сторонников собраны на тематической странице "Пашинян берет власть".