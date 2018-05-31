Депутаты РПА поручились за задержанного мэра Масиса

31 мая 2018, 17:32

Восемь членов парламента Армении от Республиканской партии попросили следствие отпустить под залог главу города Масиса и еще четырех человек, задержанных сегодня по делу о нападении на активистов.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня мэр Масиса Давид Амбарцумян, его заместитель Карен Оганян и еще трое человек были задержаны в рамках расследования дела о нападении на участников акции в поддержку нынешнего премьера Армении.

Активисты заявили, что 22 апреля на акциях сторонников Никола Пашиняна, ставшего в итоге премьер-министром Армении, группа людей в масках напала на протестующих в ереванском районе Эребуни с дубинками, камнями и электрошокерами, а полиция бездействовала. 25 апреля Следственный комитет подтвердил, что получил сообщение об инциденте.

Восемь депутатов фракции Республиканской партии Армении в Национальном собрании поставили свои подписи под просьбой освободить всех пятерых задержанных, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" секретарь фракции Гагик Меликян.

По его словам, парламентарии гарантируют достойное поведение обвиняемых в случае изменения им меры пресечения и их своевременную явку при вызове на допрос. "Помимо этого, депутаты готовы при необходимости внести залог за освобождение всех пятерых задержанных", - отметил представитель РПА.

Напомним, что 24 мая следствие предъявило обвинение в хулиганстве помощнику депутата от РПА в парламенте Армении, посчитав его участником нападения на сторонников Никола Пашиняна во время "бархатной революции".

"Кавказский узел" опубликовал фотохронику "бархатной революции" в Армении "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции", а новости об акциях протеста его сторонников размещал на тематической странице "Пашинян берет власть".