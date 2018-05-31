31 мая 2018, 13:41

Мэр города Масис и его заместитель задержаны

Глава города Масис Давид Амбарцумян и его заместитель Карен Оганян задержаны в рамках расследования дела о нападении на активистов во время акции в поддержку нынешнего премьера Армении.

Как писал "Кавказский узел", 22 апреля на акциях в поддержку Никола Пашиняна, ставшего в итоге премьер-министром Армении, активисты заявили, что группа людей в масках напала на протестующих в ереванском районе Эребуни с дубинками, камнями и электрошокерами, а полиция бездействовала. 25 апреля Следственный комитет заявил, что получил сообщение об инциденте.

В прокуратуре административных районов Эребуни и Нубарашен было возбуждено уголовное дело по статье 225 ч.2 (массовые беспорядки). В рамках его расследования были задержаны пять человек, в том числе мэр Масиса и его заместитель, сообщила сегодня советник главы Следственного комитета Армении Сона Трузян на своей странице в Facebook.

Личности других задержанных не уточняются.

"Кавказский узел" опубликовал хронику "Как оппозиция захватила полицию в Ереване", а также фотохронику "бархатной революции" в Армении "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции". В разделе "Персоналии" опубликована биография Никола Пашиняна.

Примечание:

"Студенты университета в Ереване потребовали отставки ректора", "Активисты сорвали заседание суда по делу "Сасна црер", "Суд оставил членов "Сасна Црер" под арестом вопреки протестам их сторонников", "Политологи заявили о потере влияния "Учредительного парламента" после победы Пашиняна".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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