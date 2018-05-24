Помощник армянского депутата обвинен в нападении на активистов

24 мая 2018, 18:16

Следствие предъявило сегодня помощнику депутата от РПА в парламенте Армении обвинение в хулиганстве, посчитав его участником нападения на сторонников Никола Пашиняна во время "бархатной революции".

"Кавказский узел" сообщал, после того, как 17 апреля премьер-министром Армении был избран Серж Саргсян, оппозиционный лидер Никол Пашинян объявил о начале "бархатной революции". Активисты, устраивавшие демонстрации и перекрывавшие улицы Еревана, задерживались полицией. Так, в ходе акций 21 апреля были задержаны 102 демонстранта.

По данным следствия, 21 апреля сторонники Пашиняна перекрыли своими автомобилями улицу Карапета Улнеци в Ереване, после чего на них было совершено нападение. Одним из нападавших, по мнению следователей, был Андраник Исоян, помощник депутата Миграна Погосяна, передает корреспондент "Кавказского узла".

Депутат парламента Армении Мигран Погосян ранее возглавлял Службу принудительного исполнения судебных актов. 3 мая 2016 года в связи с упоминанием имени Погосяна в "панамском досье" он был заподозрен в незаконном бизнесе. Однако опрошенные "Кавказским узлом" эксперты назвали возбуждение этого уголовного дела формальностью.

На видео, размещенном на Youtube-канале Следственного комитета Армении, видно, как к машинам, остановившимся поперек проезжей части, подъезжают два автомобиля Porsche Cayenne. Из них выходят четверо с дубинками, которые бьют стекла у трех машин, а затем садятся обратно в свои автомобили и уезжают.

Андраник Исоян обвинен в хулиганстве, совершенном группой лиц, следствие обратилось в суд с просьбой арестовать его. Личности остальных нападавших выясняются, сообщил сегодня на своем сайте Следственный комитет Армении.

Максимальная санкция, которая грозит Погосяну по ст. 258 УК Армении, составляет пять лет заключения.

Депутат фракции Республиканской партии Армении Мигран Погосян подтвердил, что обвиняемый является его помощником. Депутат назвал это недоразумением. "Надеюсь, что соответствующие органы проявят бдительность, и в течение одного-двух дней все станет ясно", - цитирует слова Погосяна корреспондент "Кавказского узла".

"Кавказский узел" ведет обновляемую фотохронику "бархатной революции" в Армении "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции". Новости об акциях протеста его сторонников размещаются на тематической странице "Пашинян берет власть".