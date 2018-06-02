02 июня 2018, 21:36
Депутат Арман Саакян покинул фракцию РПА
Арман Саакян стал третьим за пять дней парламентарием, который заявил о выходе из фракции РПА.
Как писал "Кавказский узел", правящая Республиканская партия Армении (РПА) объявила себя оппозицией после того, как оппозиционный лидер Никол Пашинян стал 8 мая премьер-министром Армении. 29 мая депутаты Артур Геворгян и Ширак Торосян заявили, что покидают парламентскую фракцию РПА, сохраняя при этом свои мандаты.
О выходе из фракции РПА депутат объявил сегодня, сообщил корреспондент «Кавказского узла».
По словам Саакяна, он намерен сосредоточиться на проблемах Гюмри и вопросах экономического развития страны.
«Выражаю готовность содействовать как властям, так и своим коллегам из оппозиции, во всех инициативах, которые будут содействовать развитию», - написал парламентарий на своей странице в Facebook.
Взаимоотношения нового правительства Армении и депутатов бывшей партии власти антагонистичны, и в случае отсутствия компромисса премьер снова прибегнет к уличным протестам, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" политологи. По их мнению, РПА выгодно тянуть время до следующих парламентских выборов, чтобы попытаться взять реванш.
"Кавказский узел" опубликовал фотохронику "бархатной революции" в Армении "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции". Новости об акциях протеста его сторонников собраны на тематической странице "Пашинян берет власть".
Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"