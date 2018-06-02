Депутат Арман Саакян покинул фракцию РПА

02 июня 2018, 21:36

Арман Саакян стал третьим за пять дней парламентарием, который заявил о выходе из фракции РПА.

Как писал "Кавказский узел", правящая Республиканская партия Армении (РПА) объявила себя оппозицией после того, как оппозиционный лидер Никол Пашинян стал 8 мая премьер-министром Армении. 29 мая депутаты Артур Геворгян и Ширак Торосян заявили, что покидают парламентскую фракцию РПА, сохраняя при этом свои мандаты.

О выходе из фракции РПА депутат объявил сегодня, сообщил корреспондент «Кавказского узла».

По словам Саакяна, он намерен сосредоточиться на проблемах Гюмри и вопросах экономического развития страны.

«Выражаю готовность содействовать как властям, так и своим коллегам из оппозиции, во всех инициативах, которые будут содействовать развитию», - написал парламентарий на своей странице в Facebook.

Взаимоотношения нового правительства Армении и депутатов бывшей партии власти антагонистичны, и в случае отсутствия компромисса премьер снова прибегнет к уличным протестам, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" политологи. По их мнению, РПА выгодно тянуть время до следующих парламентских выборов, чтобы попытаться взять реванш.

"Кавказский узел" опубликовал фотохронику "бархатной революции" в Армении "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции". Новости об акциях протеста его сторонников собраны на тематической странице "Пашинян берет власть".