Два депутата парламента Армении заявили о выходе из фракции РПА

29 мая 2018, 16:45

Депутаты Артур Геворгян и Ширак Торосян заявили, что покидают парламентскую фракцию Республиканской партии Армении, сохраняя при этом свои мандаты.

Как писал "Кавказский узел", 8 мая премьер-министром Армении стал оппозиционный лидер Никол Пашинян. За него отдали голоса 59 из 101 депутата, в том числе 12 парламентариев от Республиканской партии Армении (РПА). Для победы Пашиняну требовалось 53 голоса. Перед голосованием руководитель фракции РПА Ваграм Багдасарян пообещал, что за Пашиняна проголосуют по просьбе партии 11 республиканцев. После избрания Пашиняна премьером РПА объявила себя оппозицией.

Взаимоотношения нового правительства Армении и депутатов бывшей партии власти антагонистичны, и в случае отсутствия компромисса премьер снова прибегнет к уличным протестам, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" политологи. По их мнению, РПА выгодня тянуть время до следующих парламентских выборов, чтобы попытаться взять реванш.

"Я не хочу видеть борьбу между представляющей в парламенте большинство политической силой и народным движением. Это неуместно о крайне опасно. Ставлю вас в известность, что представил заявление о выходе из РПА", - написал сегодня депутат парламента Артур Геворгян на своей странице в Facebook.

Он отметил, что представил в парламент и заявление о выходе из фракции Республиканской партии.

"Пришло время воспользоваться историческим моментом, заняться внутренними делами, причем очень оперативно, без потери времени, без внутриполитических интриг, обходя интересы узких кругов", - считает Геворгян.

По его мнению, разрешение политического кризиса может произойти лишь благодаря внеочередным парламентским выборам. "В любом случае, мы теряем время, что самое ценное. Поэтому впредь я в парламенте буду голосовать независимо от командного политического решения", - заявил Артур Геворгян.

Другой депутат, Ширак Торосян, распространил обращение, в котором объяснил свой уход из фракции несовместимостью позиций относительно политических процессов между РПА и своей партией "Могучая Родина". "Впредь считаю нецелесообразным быть в составе фракции РПА в Национальном собрании. Я выхожу из фракции, но продолжают свою деятельность в парламенте как независимый депутат", - заявил Торосян.

Он добавил, что "Могучая Родина" намерена идти на следующие парламентские выборы отдельно от РПА.

Отметим, что на выборах премьера 8 мая Ширак Торосян без согласования с РПА отдал свой голос за кандидатуру Никола Пашиняна.

Ранее, 10 мая, о выходе из РПА заявил заместитель министра спорта Армении Хачик Асрян.

"Кавказский узел" опубликовал хронику "Как оппозиция захватила полицию в Ереване", а также фотохронику "бархатной революции" в Армении "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции". В разделе "Персоналии" опубликована биография Никола Пашиняна.