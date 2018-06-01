01 июня 2018, 22:55
Правительство Армении сменило восемь из десяти губернаторов
Армянский Кабмин утвердил сегодня назначение губернаторами двух представителей АРФ "Дашнакцутюн", трех членов партии "Гражданский договор", одного члена "Процветающей Армении" и двух беспартийных.
Как сообщал "Кавказский узел", массовые протесты привели в этом году к смене власти в Армении. 8 мая премьером и фактическим главой государства стал оппозиционный лидер Никол Пашинян. 21 мая он анонсировал смену всех губернаторов в стране.
Сегодняшнее решение о смене восьми губернаторов принято по соглашению со всеми политическими силами, представленными в правительстве, заявил Никол Пашинян.
Главой Арагацотнской области назначен член партии Армянской революционной федерации "Дашнакцутюн" Ашот Симонян. Он уже находился на этой должности с 2017 года, однако в конце апреля 2018 года подал в отставку. Другой представитель АРФД, Ишхан Сагателян, стал губернатором Гегаркуникской области.
Главой Лорийской области стал член партии "Процветающая Армения" Грант Маргарян, Тавушскую область возглавил беспартийный мэр города Иджеван Ваге Гулумян, а Вайоцзорскую - беспартийный Арагац Сагателян, который ранее был членом Республиканской Армении (РПА) и мэром Вайка.
Остались на своих постах губернатор Сюникской области Ваге Акопян и губернатор Армавирской области Ашот Каграманян. Оба являются членами РПА, сообщает корреспондент "Кавказского узла", прослушавший трансляцию заседанию правительства в прямом эфире "Радио Азатутюн".
Став премьером, Пашинян может через некоторое время покинуть пост, добившись изменения избирательного законодательства, говорится в справке "Кавказского узла" "Борьба за пост премьер-министра Армении. Три сценария для Пашиняна".
"Кавказский узел" подготовил хронику "Как оппозиция захватила полицию в Ереване", а также фотохронику "бархатной революции" в Армении "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции". В разделе "Персоналии" размещена биография Никола Пашиняна.
Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"