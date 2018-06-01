01 июня 2018, 22:55

Правительство Армении сменило восемь из десяти губернаторов

Армянский Кабмин утвердил сегодня назначение губернаторами двух представителей АРФ "Дашнакцутюн", трех членов партии "Гражданский договор", одного члена "Процветающей Армении" и двух беспартийных.

Как сообщал "Кавказский узел", массовые протесты привели в этом году к смене власти в Армении. 8 мая премьером и фактическим главой государства стал оппозиционный лидер Никол Пашинян. 21 мая он анонсировал смену всех губернаторов в стране.

Сегодняшнее решение о смене восьми губернаторов принято по соглашению со всеми политическими силами, представленными в правительстве, заявил Никол Пашинян.

Главой Арагацотнской области назначен член партии Армянской революционной федерации "Дашнакцутюн" Ашот Симонян. Он уже находился на этой должности с 2017 года, однако в конце апреля 2018 года подал в отставку. Другой представитель АРФД, Ишхан Сагателян, стал губернатором Гегаркуникской области.

Бывший глава сельской общины Нор Кянк, член партии "Гражданский договор" Гагик Саргсян стал губернатором Араратской области. Его однопартией, член правления "Гражданский договор" Романос Петросян назначен на должность губернатора Котайкской области. Еще один член правления этой партии, Карен Саруханян, возглавил Ширакскую область.

Главой Лорийской области стал член партии "Процветающая Армения" Грант Маргарян, Тавушскую область возглавил беспартийный мэр города Иджеван Ваге Гулумян, а Вайоцзорскую - беспартийный Арагац Сагателян, который ранее был членом Республиканской Армении (РПА) и мэром Вайка.

Остались на своих постах губернатор Сюникской области Ваге Акопян и губернатор Армавирской области Ашот Каграманян. Оба являются членами РПА, сообщает корреспондент "Кавказского узла", прослушавший трансляцию заседанию правительства в прямом эфире "Радио Азатутюн".

Став премьером, Пашинян может через некоторое время покинуть пост, добившись изменения избирательного законодательства, говорится в справке "Кавказского узла" "Борьба за пост премьер-министра Армении. Три сценария для Пашиняна".

"Кавказский узел" подготовил хронику "Как оппозиция захватила полицию в Ереване", а также фотохронику "бархатной революции" в Армении "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции". В разделе "Персоналии" размещена биография Никола Пашиняна.

Примечание:

"Карапетян ушел в отставку с поста премьера", "Граждане Армении предложили Пашиняну способы упрочить победу", "Оппозиция потребовала отставки мэра Еревана".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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