Никол Пашинян 09.05.2018. Фото Тиграна Петросяна для "Кавказского узла"

22 мая 2018, 08:38

Пашинян анонсировал смену губернаторов в Армении

Правительство Армении решило сменить всех губернаторов, заявил 21 мая новый премьер-министр страны Никол Пашинян.

Как писал "Кавказский узел", массовые протесты привели в этом году к смене власти в Армении. 8 мая премьером и фактическим главой государства стал оппозиционный лидер Никол Пашинян.

Став премьером, Пашинян может через некоторое время покинуть пост, добившись изменения избирательного законодательства, говорится в справке "Кавказского узла" "Борьба за пост премьер-министра Армении. Три сценария для Пашиняна".

О намерении правительства сменить всех губернаторов в стране Никол Пашинян объявил 21 мая после церемонии присяги нового правительства Армении, сообщил ТАСС.

"Мы приняли решили сменить всех губернаторов", - процитировало премьер-министра агентство.

Одной из главных задач нового правительства Армении Пашинян назвал проведение досрочных парламентских выборов. "Приоритетом являются досрочные выборы. Но, несмотря на это, правительство должно нормально работать и представить долгосрочные программы", - сказал он.

В Армении 10 областей, которыми руководят губернаторы, уточнил 21 мая "Коммерсант".

Напомним, что Республиканская партия Армении сохраняет большинство в парламенте. Взаимоотношения нового правительства и депутатов бывшей партии власти антагонистичны, и, если достичь компромисса не удастся, то Пашинян вновь прибегнет к уличным протестам, предположили опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

"Кавказский узел" ведет фотохронику "бархатной революции" в Армении "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции".

Примечание:

"Участники акции против мэра Еревана провели автопробег", "Пашинян в Сочи подтвердил курс на отказ от антироссийской риторики", "Студенты добились отставки ректора Ширакского университета".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Прикреплённые файлы
Лента новостей

22 мая 2018, 12:04

22 мая 2018, 11:16

22 мая 2018, 10:17

22 мая 2018, 09:39

  • Землетрясение произошло в Грузии

    Подземный толчок зарегистрирован сегодня на глубине километра неподалеку от грузинского села Пшавели. Информации о жертвах или разрушениях пока не поступало.

22 мая 2018, 08:53

Темы дня

События дня

Куда уходит детство
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Документы

Все документы

Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Инфографика

Все справки

Аналитика

Все статьи

Блогеры

Все посты