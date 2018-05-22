Пашинян анонсировал смену губернаторов в Армении

22 мая 2018, 08:38

Правительство Армении решило сменить всех губернаторов, заявил 21 мая новый премьер-министр страны Никол Пашинян.

Как писал "Кавказский узел", массовые протесты привели в этом году к смене власти в Армении. 8 мая премьером и фактическим главой государства стал оппозиционный лидер Никол Пашинян.

Став премьером, Пашинян может через некоторое время покинуть пост, добившись изменения избирательного законодательства, говорится в справке "Кавказского узла" "Борьба за пост премьер-министра Армении. Три сценария для Пашиняна".

О намерении правительства сменить всех губернаторов в стране Никол Пашинян объявил 21 мая после церемонии присяги нового правительства Армении, сообщил ТАСС.

"Мы приняли решили сменить всех губернаторов", - процитировало премьер-министра агентство.

Одной из главных задач нового правительства Армении Пашинян назвал проведение досрочных парламентских выборов. "Приоритетом являются досрочные выборы. Но, несмотря на это, правительство должно нормально работать и представить долгосрочные программы", - сказал он.

В Армении 10 областей, которыми руководят губернаторы, уточнил 21 мая "Коммерсант".

Напомним, что Республиканская партия Армении сохраняет большинство в парламенте. Взаимоотношения нового правительства и депутатов бывшей партии власти антагонистичны, и, если достичь компромисса не удастся, то Пашинян вновь прибегнет к уличным протестам, предположили опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

"Кавказский узел" ведет фотохронику "бархатной революции" в Армении "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции".