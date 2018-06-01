01 июня 2018, 00:31

РПА выдвинула лишь 10 из 106 кандидатов на местных выборах в Армении

Республиканскую партию Армении, повсеместно победившую на местных выборах в марте, на выборах самоуправления 10 июня представят только три из 27 кандидатов в главы общин и семь из 79 кандидатов в Совет старейшин, сообщил 31 мая ЦИК.

Как сообщал "Кавказский узел", 11 марта в 20 общинах Армении прошли выборы в органы местного самоуправления. По данным ЦИК, при явке около 45% избирателей почти повсеместно победила Республиканская партия Армении. Выборы в органы местного самоуправления проходят в Армении без участия оппозиции, так как ее ресурсы жестко ограничены, а роль местных органов власти полностью обесценена, заявили опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

8 мая в результате "бархатной революции" премьер-министром Армении стал оппозиционный лидер Никол Пашинян, после чего РПА объявила себя оппозицией"Кавказский узел" опубликовал хронику "Как оппозиция захватила полицию в Ереване", а также фотохронику "бархатной революции" в Армении "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции".

10 июня в восьми общинах шести областей состоятся выборы глав общин, в шести - членов Советов старейшин, а жителям еще четырех общин предстоит выбрать одновременно и глав общин, и членов совета, сообщила 31  мая корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь ЦИК Армении Эрмине Арутюнян.

"Самоотвод взяли шестеро из 33 зарегистрированных кандидатов в главы общин и десять из 89 кандидатов в члены Совета старейшин. Еще в одной общине выборы главы общины перенесли на 24 июня из-за отсутствия зарегистрированных кандидатов в установленный законом срок", - рассказала Арутюнян.

По данным Центризбиркома, на должность глав общин баллотируются 12 действующих глав общин, из которых трое – члены Республиканской партии Армении, а девять – беспартийные. В целом в списке из 27 кандидатов в главы общин 21 человек указан как беспартийный, двое - члены партии "Процветающая Армения", один выдвинут партией "Гражданский договор". Кандидатов от РПА, не являющихся действующими главами общин, нет.

В списке кандидатов в члены Совета старейшин 61 беспартийный, семеро от РПА, пятеро от "Процветающей Армении", четверо от "Гражданского договора", а еще двое баллотируются от АРФ "Дашнакцутюн", говорится на сайте ЦИК Армении.

Напомним, что 25 апреля АРФ "Дашнакцутюн" вышла из правящей коалиции с Республиканской партией Армении, заявив, что парламент должен избрать премьер-министра, которому доверяет народ.

Примечание:

"ЦИК Армении обнародовал итоги выборов местного самоуправления", "Оппозиция потребовала новых выборов в Совет старейшин Ванадзора", "Партия "Армянское возрождение" прекратила бойкот заседаний Совета старейшин Гюмри".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

01 июня 2018, 00:50

  • Премьер Грузии отказался уходить в отставку

    Глава правительства Грузии Георгий Квирикашвили, которого протестующие прогнали с акции у парламента, отверг требование об отставке кабмина и пообещал родным убитых школьников новое расследование дела 1 июня. Протестующие выразили недоверие полиции и повторили требование об отставке правительства.

01 июня 2018, 00:31

31 мая 2018, 23:51

31 мая 2018, 23:45

31 мая 2018, 23:18

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Документы

Все документы

Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Инфографика

Все справки

Аналитика

Все статьи

Блогеры

Все посты