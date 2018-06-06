Глава Специальной следственной службы Армении подал в отставку

06 июня 2018, 23:26

Решение уйти с занимаемой должности начальник ССС Армении Ваграм Шагинян объяснил нецелесообразностью продолжения службы.

Послание главы Специальной следственной службы опубликовано сегодня на сайте ведомства. В нем, в частности, Шагинян пишет, что не считает целесообразным продолжить службу в сложившихся условиях. Какие-либо иные причины, побудившие подать в отставку, он не указывает, передает корреспондент «Кавказского узла».

Отметим, что Шагинян возглавлял Специальную следственную службу Армении последние пять лет.

"Кавказский узел" писал, что 6 июня губернатор Армавирской области Ашот Каграманян подал в отставку, объяснив свой шаг изменением политической ситуации в стране.