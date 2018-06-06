06 июня 2018, 23:26
Глава Специальной следственной службы Армении подал в отставку
Решение уйти с занимаемой должности начальник ССС Армении Ваграм Шагинян объяснил нецелесообразностью продолжения службы.
Послание главы Специальной следственной службы опубликовано сегодня на сайте ведомства. В нем, в частности, Шагинян пишет, что не считает целесообразным продолжить службу в сложившихся условиях. Какие-либо иные причины, побудившие подать в отставку, он не указывает, передает корреспондент «Кавказского узла».
Отметим, что Шагинян возглавлял Специальную следственную службу Армении последние пять лет.
"Кавказский узел" писал, что 6 июня губернатор Армавирской области Ашот Каграманян подал в отставку, объяснив свой шаг изменением политической ситуации в стране.
"Участники акции против мэра Еревана провели автопробег", "Пашинян в Сочи подтвердил курс на отказ от антироссийской риторики", "Студенты добились отставки ректора Ширакского университета".
Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"
07 июня 2018, 00:06
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Работники комбината в Белой Калитве потребовали погашения долгов по зарплате
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06 июня 2018, 23:39
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Ростовский бизнесмен заподозрен в крупной неуплате налогов
В Ростовской области директор компании по обслуживанию лифтов более двух лет уклонялся от уплаты налогов, сумма задолженности налоговым органам составила более 47 миллионов рублей, сообщило следствие.
06 июня 2018, 23:26
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Глава Специальной следственной службы Армении подал в отставку
Решение уйти с занимаемой должности начальник ССС Армении Ваграм Шагинян объяснил нецелесообразностью продолжения службы.
06 июня 2018, 23:15
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Новый госминистр и главы силовых структур назначены в Нагорном Карабахе
Президент Нагорного Карабаха назначил госминистра, руководителя полиции и главу Службы национальной безопасности после отставок чиновников с этих постов. Прокуратура сообщила о четырех арестованных по делу о драке, которая вызвала массовую акцию протеста в Степанакерте.
06 июня 2018, 23:05
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Ростовский бизнесмен заподозрен в крупной неуплате налогов
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Глава Специальной следственной службы Армении подал в отставку
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