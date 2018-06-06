Сторонник "Сасна Црер" освобожден досрочно

06 июня 2018, 16:28

Суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Арсена Мкртумяна, осужденного по делу о беспорядках на улице Хоренаци в Ереване.

Как сообщал "Кавказский узел", 28 декабря 2016 года сторонники "Сасна Црер" Гагик Микаелян, Арсен Мкртумян и Сосо Маргарян признали свою вину в применении насилия к полицейским и попросили суд рассмотреть дело в ускоренном режиме. 2 февраля 2017 года суд приговорил каждого из активистов к трем годам лишения свободы. 10 мая суд заменил Гагику Микаеляну заключение на трехлетний испытательный срок.

Решение об освобождении Арсена Мкртумяна по УДО принял сегодня выездной суд, который состоялся в УИУ "Севан", сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат активиста Ара Карагезян.

Адвокат отметил, что судья удовлетворил жалобу защиты на решение комиссии, отказавшейся ранее досрочно отпустить Мкртумяна на свободу. "Правосудие новой Армении налицо", - заключил Карагезян.

8 мая премьером и фактическим руководителем Армении стал лидер протестов Никол Пашинян. Со сменой власти в Армении необходимость вооруженного восстания отпала, "Сасна Црер" готов сотрудничать с новой властью, заявили активисты отряда 5 июня.

"Кавказский узел" опубликовал хронику "Как оппозиция захватила полицию в Ереване" и фотохронику "бархатной революции" в Армении "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции".