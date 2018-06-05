"Сасна Црер" отказался от идеи восстания

05 июня 2018, 19:40

Со сменой власти в Армении необходимость вооруженного восстания отпала, «Сасна Црер» готов сотрудничать с новой властью, заявили сегодня активисты отряда.

Как писал "Кавказский узел", после прихода к власти Никола Пашиняна некоторые из арестованных членов вооруженного отряда "Сасна Црер" смогли выйти на свободу. 31 мая освободились члены "Сасна Црер" Манвел Атоян и Хачатур Гичян, а за неделю до этого суд разрешил выйти на свободу члену "Учредительного парламента" Каро Егнукяну, обвиняемому в содействии захвату здания полиции.

Вооруженный отряд "Сасна Црер" удерживал захваченным здание патрульно-постовой службы в Ереване с 17 по 30 июля 2016 года. К 30 июля 2016 года мятежники освободили всех заложников, а днем позже сдались.

После свержения режима и формирования правительства народного доверия "Сасна Црер" считает закрытой страницу национально-освободительной борьбы, диктующей необходимость вооруженного восстания, заявили сегодня члены отряда.

В своем заявлении, опубликованном сегодня на сайте "Учредительного парламента", "Сасна Црер" заявил о готовности помогать новому правительству Армении и призвал к тому же своих сторонников. "Необходимо забыть о политических разногласиях и содействовать новому правительству, пока существует угроза реванша", - говорится в заявлении.

Предпринятая членами "Сасна Црер" в 2016 году неудачная попытка вооруженного восстания "изменила подсознание жителей Армении" и позволила им спустя некоторое время добиться смены власти, указано в заявлении.

"Появилась возможность добиться победы мирным восстанием, а именно акциями гражданского неповиновения. Спустя неполные два года народ во главе с Николом Пашиняном и его командой поднялся и сделал свой шаг, одержав победу в своем Сардарапате", - отмечено в заявлении.

Победа армянского ополчения над турецкими войсками в Сардарапатской битве в 1918 году стала ключевой предпосылкой образования Первой Республики.

"Кавказский узел" опубликовал хронику "Как оппозиция захватила полицию в Ереване" и фотохронику "бархатной революции" в Армении "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции".