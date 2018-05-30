Армянские активисты сорвали суд над Жирайром Сефиляном

30 мая 2018, 12:33

Сторонники Жирайра Сефиляна потребовали обеспечить присутствие на заседании Апелляционного суда Армении лидера движения "100-летие без режима" и других подсудимых.

"Кавказский узел" писал, что лидеру движения "100-летие без режима" Жирайру Сефиляну были предъявлены обвинения в организации незаконного оборота оружия, подготовке массовых беспорядков и подготовке к захвату здания полиции в Ереване. Жирайр Сефилян был приговорен к десяти годам и шести месяцам тюрьмы, остальные фигуранты дела - к тюремным срокам от двух лет до пяти лет и пяти месяцев. Адвокаты, родственники и сторонники подсудимых сочли приговор демонстрацией силы властью, а его обжалование - формальностью.

Дело Сефиляна было объединено с делом "Сасна Црер" - вооруженного отряда его сторонников, захвативших в июле 2016 года здание полицейского полка в Ереване с требованием освобождения своего лидера. К 30 июля 2016 года мятежники освободили всех заложников, а днем позже сдались. Дело членов "Сасна Црер" разделено на несколько частей и рассматривается в суде.

На сегодняшнее заседание апелляционного суда не были доставлены лидер движения "100-летие без режима" Жирайр Сефилян и другие подсудимые по делу. Судья заявила, что получено официальное письмо от полиции, что "невозможно обеспечить присутствие Сефиляна на суде по техническим причинам", сообщил корреспонденту "Кавказского узла" брат Жирайра Сефиляна Торос Сефилян.

По его словам, сторонники Сефиляна, присутствовавшие на заседании, начали требовать, чтобы привезли подсудимых, после чего судья заявила, что "невозможно продолжить заседание в таких условиях" и перенесла процесс на 6 июня.

Активисты вышли из зала суда, заняли фойе здания и объявили, что останутся в здании до тех пор, пока к ним не выйдет представитель полиции и не даст объяснение происходящему, подчеркнул Торос Сефилян.

"Это саботаж, но мы не поддаемся таким мелким выходкам", - заявил он, рассказав, что призвал активистов не поддаваться на провокации и не расходиться пока вопрос не решится.

На сегодняшнем судебном заседании защита собиралась представить ходатайство об изменении меры пресечения Жирайру Сефиляну и другим подсудимым, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Тигран Айрапетян.

По его словам, если суд решил, что подсудимые должны быть доставлены на заседание, то полиция обязана была обеспечить их присутствие. "В письме, которое зачитала судья, говорится, что полиция к 12.00 (11.00 мск) не смогла доставить Сефиляна и других подсудимых в суд по техническим причинам. Это означает, что либо машины свободной не было из-за перегруженности, либо машина, на которой должны были доставить подсудимых, была в неисправном состоянии. Абсурднее ничего не слышал", - заявил адвокат.

Комментариев от представителей полиции по поводу произошедшего, а также по поводу заявлений защиты и сторонников Жирайра Сефиляна пока не поступало. По данным на 12.30 мск на сайте полиции Армении также нет информации о причинах, по которым стала невозможна доставка подсудимых.

Напомним, что ранее сторонники "Сасна Црер" проводили акции протеста в Ереване. 16 мая протестующие перекрыли проспект в Ереване, добиваясь освобождения членов вооруженного отряда. 21 мая и 22 мая сторонники "Сасна Црер" блокировали здание Генпрокуратуры Армении, потребовав отставки генпрокурора, а 23 мая предупредили власти о блокировке судов.

17 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к гражданам страны с призывом обращаться в соответствующие органы для решения своих проблем, а не выходить улицы. 23 мая он повторил свой призыв, назвав подобные акции протеста саботажем.

Акции протеста освещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Протесты в Армении".