Суд разрешил освободить участника "Сасна Црер" Атояна под залог

31 мая 2018, 18:56

Манвел Атоян, обвиняемый в содействии захвату здания полиции в Ереване, будет освобожден после уплаты около 2100 долларов залога, постановил сегодня суд.

Как писал "Кавказский узел", 24 мая суд разрешил выйти на свободу под залог члену "Учредительного парламента" Каро Егнукяну, обвиняемому в содействии захвату здания полиции в Ереване, а сегодня отпустил на свободу под подписку о невыезде участника отряда "Сасна Црер" Хачатура Гичяна.

Вооруженный отряд "Сасна Црер" захватил здание патрульно-постовой службы в Ереване и удерживал его с 17 по 30 июля 2016 года. Дело членов отряда разделено на три части. По двум из них проходят по 11 обвиняемых, в еще одной - 10. 29 мая сторонники мятежников, требующие освободить всех обвиняемых по этому делу, призвали к чисткам в прокуратуре и судах Армении.

Защита Манвела Атояна просила отпустить его из-под стражи, указав на то, что обвиняемый опекает малолетнего сына и пожилых родителей, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Манвела Атояна Ара Карагезян.

"Защита ходатайствовала изменить меру пресечения, предложив в качестве залога один миллионов драмов (около 2100 долларов. - Прим "Кавказского узла"). Мой подзащитный будет освобожден после внесения суммы залога на депозит суда", - отметил адвокат.

На "Кавказском узле" размещена хроника "Как оппозиция захватила полицию в Ереване".