Член "Сасна Црер" освобожден под подписку о невыезде

31 мая 2018, 12:51

Суд удовлетворил ходатайство защиты подсудимого по делу "Сасна Црер" Хачатура Гичяна, изменив ему меру пресечения.

Как писал "Кавказский узел", 69-летний гражданин Грузии Хачатур Гичян был арестован 20 июля 2016 года, ему предъявлено обвинение в причастности к вооруженной группировке, захватившей здание полка ППС полиции Армении. Гичян отказался признать вину. 11 ноября 2016 года стало известно, что с Хачатура Гичяна было снято обвинение в захвате заложников.

Вооруженный отряд "Сасна Црер" захватил здание патрульно-постовой службы в Ереване и удерживал его с 17 по 30 июля 2016 года. Дело членов "Сасна Црер" разделено на три части. По двум из них проходят по 11 обвиняемых, в еще одной- 10. Несмотря на акции протеста, 16 мая суд отказался удовлетворить ходатайства защиты десяти членов "Сасна Црер" и смягчить им меру пресечения. На следующий день заседание суда было сорвано протестующими. 29 мая сторонники "Сасна Црер" призвали к чисткам в прокуратуре и судах Армении.

Сегодня в ереванском суде продолжились слушания по делу 11 обвиняемых по делу "Сасна Црер", рассказала корреспонденту "Кавказского узла" по телефону адвокат Хачатура Гичяна Марине Фарманян.

По словам адвоката, в ходе заседания она вновь попросила суд изменить меру пресечения своему подзащитному. "Судебно-медицинская экспертиза зафиксировала у Гичяна ряд заболеваний, в том числе проблемы с сердцем, защита попросила суд учесть данные обстоятельства, и изменить меру пресечения, чтобы мой подзащитный имел возможность получить необходимое лечение", - пояснила адвокат.

По ее словам, прокурор заявил, что обвинение не возражает по изменению меры пресечения на подписку о невыезде, учитывая преклонный возраст обвиняемого и его социальное положение.

Судья Артуш Габриелян принял решение изменить меру пресечения Хачатуру Гичяну на подписку о невыезде, отметила адвокат.

Сторонники "Сасна Црер" встретили решение аплодисментами, рассказала она.

На "Кавказском узле" опубликована хроника "Как оппозиция захватила полицию в Ереване".