Сторонники "Сасна Црер" призвали к чисткам в прокуратуре и судах Армении

29 мая 2018, 18:31

Прокуратура и судебная система должны быть очищены от тех, кто выполнял заказ прежних властей Армении на преследование оппозиции, заявили участники митинга в поддержку подсудимых активистов отряда "Сасна Црер".

Как сообщал "Кавказский узел", сторонники "Сасна црер" с 11 мая требуют освободить членов отряда и проводят акции протеста. На акции протеста у здания Генпрокуратуры 14 мая протестующие призвали генпрокурора Армении уйти в отставку. 21 мая активисты заблокировали здание Генпрокуратуры, обвинив главу ведомства в желании вернуть режим Сержа Саргсяна.

Вооруженный отряд "Сасна Црер" захватил здание патрульно-постовой службы в Ереване и удерживал его с 17 по 30 июля 2016 года. Дело членов "Сасна Црер" разделено на три части. По двум из них проходят по 11 обвиняемых, в еще одной- 10. Несмотря на акции протеста, 16 мая суд отказался удовлетворить ходатайства защиты десяти членов "Сасна Црер" и смягчить им меру пресечения. На следующий день заседание суда было сорвано протестующими.

Очередная акция с требованием отставки генпрокурора Артура Давтяна прошла сегодня перед зданием Генпрокуратуры Армении. К протесту присоединилась лидер партии "Абрикосовая страна" Заруи Постанджян, гражданский активист Вардгес Гаспари и ветеран карабахской войны Володя Аветисян. Всего в акции, по оценке организаторов, приняли участие около двух десятков человек, передает корреспондент "Кавказского узла".

Своим бездействием генпрокурор покрывал преступный режим Сержа Саргсяна, и после "бархатной" революции ему нет места в системе государственного управления, заявила в ходе акции лидер партии "Абрикосовая страна" Заруи Постанджян.

По ее словам, за два года службы на посту генпрокурора к Артуру Давтяну накопились многочисленные претензии, в том числе связанные с злоупотреблением полномочиями. "Прокуратура и судебно-правовая система также должны быть очищены, иначе успех борьбы не удастся зафиксировать", - подчеркнула политик.

Генпрокурор должен подать в отставку из-за своей позиции по вопросу о наличии политзаключенных в стране, считает гражданский активист Вардгес Гаспари. "Прокуратура выполняла политический заказ, защищая в судах выдуманные обвинения, а теперь утверждает, что в стране нет политзаключенных", - заявил он в ходе акции, передает корреспондент "Кавказского узла".

В Армении в правовом аспекте нет политзаключенных, заявил 15 мая на брифинге генпрокурор Артур Давтян. По его мнению, принципиально противоположные с премьер-министром взгляды на этот вопрос не являются основанием для отставки, сообщил в тот же день "Арменпресс".

Участники акции потребовали возбудить уголовные дела против высокопоставленных членов Республиканской партии - в частности, против бывшего президента Сержа Саргсяна и мэра Еревана Тарона Маргаряна. отставки которого они также добиваются.

С протестующими встретился руководитель аппарата прокуратуры, который заявил им, что Артур Давтян находится в трехдневной командировке, но после возращения готов принять активистов и выслушать их требования.

17 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к гражданам страны с призывом решать проблемы в соответствующих органах, а не выходить улицы. 23 мая он выступил с повторным требованием прекратить акции гражданского неповиновения, назвав их саботажем.

На "Кавказском узле" опубликована хроника "Как оппозиция захватила полицию в Ереване" и фотохроника "бархатной революции" в Армении "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции".