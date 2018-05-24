Каро Егнукян (в центре). Фото: Arsen Sarkisyan/NEWS.am

24 мая 2018, 16:02

Суд разрешил освободить Каро Егнукяна под залог

Член "Учредительного парламента" Каро Егнукян, обвиняемый в содействии захвату здания полиции в Ереване, может выйти на свободу после уплаты около 21 тысячи долларов залога, постановил сегодня суд.

Как сообщал "Кавказский узел", 16 мая суд отказался удовлетворить ходатайства защиты десяти активистов "Сасна црер", в том числе Каро Егнукяна, об изменении им меры пресечения. Подсудимые в знак протеста покинули зал суда, а их сторонники перекрыли проспект Аршакуняц. 17 мая из-за акции протеста подсудимых не смогли доставить в суд, и заседание было сорвано.

Вооруженный отряд "Сасна црер" удерживал захваченным здание патрульно-постовой службы в Ереване с 17 по 30 июля 2016 года. К 30 июля 2016 года мятежники освободили всех заложников, а днем позже сдались. Дело членов вооруженного отряда "Сасна црер" разделено на три части, в одной из них 10 обвиняемых, в двух других - по 11.

Сегодня судья Артуш Габриелян удовлетворил ходатайство защиты Егнукяна об изменении ему меры пресечения. Сумма залога определена судом в размере 10 миллионов драмов (около 21 тысячи долларов).

Аналогичные ходатайства представили и адвокаты остальных 10 фигурантов третьего дела "Сасна Црер". На данный момент суд продолжает оглашение решений, передает корреспондент "Кавказского узла".

Примечание:

"20 человек обвинены в попытке захвата власти в Армении", "Ваану Ширханяну назначена судмедэкспертиза", "Суд удалил Ваана Ширханяна из зала".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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24 мая 2018, 16:55

24 мая 2018, 16:02

  • Суд разрешил освободить Каро Егнукяна под залог

    Член "Учредительного парламента" Каро Егнукян, обвиняемый в содействии захвату здания полиции в Ереване, может выйти на свободу после уплаты около 21 тысячи долларов залога, постановил сегодня суд.

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