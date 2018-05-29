День Независимости Армении отметили парадом в Сардарапате

29 мая 2018, 03:07

В Армении торжества, посвященные 100-летию провозглашения Первой Республики, прошли в мемориальном комплексе Сардарапат, на месте, где произошло решающее сражение за независимость. Власти Армении и Нагорного Карабаха поздравили народ с вековым юбилеем Первой Республики. Жители Еревана отметили, что провозглашение независимости дало армянам право быть государством и нацией.

Основное мероприятие прошло в мемориальном комплексе Сардарапат, возведённом на месте Сардарапатского сражения неподалеку от Армавира, передает корреспондент "Кавказского узла". Архитектурный комплекс посвящен победе армянских вооруженных формирований и народного ополчения над регулярной турецкой армией 1918 году.

Первая Республика Армения была провозглашена 28 мая 1918 года и просуществовала почти два с половиной года. Это была демократическая республика с парламентским правлением. В момент провозглашения территория республики составляла порядка 12 тысяч кв. км., а население - 700 тысяч человек. Уже в 1919 году территория увеличилась до 60 тысяч кв. км, а население - до 961,7 тыс. человек. Столицей Республики, как и сейчас, являлся Ереван.

Утром 28 мая президент Армении Армен Саргсян, премьер-министр Никол Пашинян, президент Нагорного Карабаха Бако Саакян, а также Каталикос всех армян Гарегин Второй, посетили комплекс и воздали дань уважения памяти героев Сардарапатской битвы.

В этот день все торжественные мероприятия прошли под девизом "Век победы". Военный парад с участием подразделений корпусов ВС Армении, пограничной службы СНБ, полиции, МЧС, а также 102 российской военной базы, которая участвует впервые, принял Пашинян.

Перед Аллеей орлов была организована выставка военной техники, которая в разные годы была на вооружении Армении: оружие, применявшееся в Первой мировой войне и после образования Первой Республики Армения, а также танки Т-34, самоходные артиллерийские установки, "Катюша" времен ВОВ, а также современное вооружение, такое как "Точка - У", "Корнет", "Конкурс", танк Т-90, "Смерч". Также было продемонстрировано оружие отечественного производства: автоматические системы управления огнем, саперная техника, средства связи, тыловое обеспечение.

Сто лет назад в истории Армении произошло беспрецедентное событие: "впервые было основано государство, где власть принадлежала не царю или князьям, а народу, поэтому оно было названо республикой", - заявил на торжествах Пашинян. Поскольку в истории армянского народа до этого не было ничего подобного, то это стало Первой Республикой, отметил он.

"Впервые в истории армянский народ не подданный, не слуга, а хозяин. Это поворотное событие, и армянский народ получил это право ценой крови, путем победы в Сардарапате, Баш-Апаране, когда были разбиты турецкие войска… Армянский народ победил, потому что впервые за 400 лет надеялся не на других, а на себя», - сказал Пашинян.

«Провозглашение Первой Республики стало результатом неимоверных усилий армянского народа в восстановлении независимой армянской государственности», - подчеркнул в своем послании Саргсян.

"Хотя она просуществовала недолго, и на ее долю выпало множество проблем, тем не менее, на основе Первой Республики в последующие десятилетия получили развитие экономика страны, образование, наука и культура, сформировалось образованное и сведущее общество, что в 1991 году привело к новой независимости и новым победам", - отметил президент.

"Сардарапатское сражение доказало, что армяне могут избежать резни, когда верят в собственные силы, когда берут в руки оружие и защищают собственную землю", - отметил Саакян.

"Сто лет назад восстановилась независимая государственность Армении. Народ, который потерял огромную часть своей родины, прошел через геноцид, смог разбить турецкую армию, показав дух армян", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Давид Бабаян.

Он добавил, что народ Нагорного Карабаха внес свой вклад в победу над турецкой армией. По его словам, они сражались в Сардарапате, в Баш-Апаране и Каракелисе.

Сардарапатское сражение, по мнению Бабаяна, придало неимоверную энергию армянскому народу, который впоследствии одержал победы и в последующих войнах: в Великой Отечественной, в Карабахской.

Жителей Армении впечатлил парад военной техники

На военный парад в Сардарапате пришла посмотреть жительница Еревана Изабелла Абгарян. Она отметила, что "любит военную форму, демонстрацию оружия, потому что осознает, что в Баш-Апаране, Сардарапате, в Нагорном Карабахе победителями являются воины, которые превратили этот день в реальность".

"Я не люблю войну, поэтому люблю принуждающих к миру", - отметила корреспонденту "Кавказского узла" Абгарян.

Дата 28 мая 1918 года - это исторический факт восстановления армянской государственности, считает житель Еревана Самвел Геворгян.

"В решающей битве народ, переживший геноцид, смог собрать волю в кулак и дать достойный отпор туркам, которые мечтали завершить начатое в 1915 году», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Геворгян. «Это борьба не просто за независимость, армянский народ отвоевал право существовать, в том числе, как государство и как нация".

Праздничные мероприятия завершились в Ереване на Площади Республики концертом и салютом.