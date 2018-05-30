30 мая 2018, 19:50

Суд на полгода продлил арест "астраханским стрелкам"

Северо-Кавказский окружной военный суд на шесть месяцев продлил срок содержания под стражей семерым обвиняемым в нападении на сотрудников ДПС и Росгвардии в Астрахани.

Как писал "Кавказский узел", дело "астраханских стрелков" было передано в суд 21 мая.

В ночь на 4 апреля 2017 года в Астрахани были застрелены два сотрудника ДПС. Нападавшие завладели их оружием и скрылись. В тот же день в городе было совершено нападение на сотрудников Росгвардии, были ранены трое бойцов. Следствие предположило, что оба нападения совершила одна вооруженная группа. Во время второй атаки был убит один из нападавших, уроженец Астраханской области Рамзан Кукулаев. Затем силовики провели спецоперацию, в ходе которой еще трое подозреваемых были убиты. Следком предположил, что хозяин автомобиля, на котором передвигались участники нападений, мог стать еще одной жертвой вооруженной группы. Ответственность за оба нападения взяла на себя запрещенная в России судом террористическая организация "Исламское государство".

Предварительное слушание в Северо-Кавказском окружном военном суде назначено на 10:00 мск 8 июня.

Четверо подсудимых - Нурбол Саспанов, Рамзан Кукулаев, Рамзан Султанмурадов и Ильяс Магомедов - обвиняются в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, организации незаконного вооруженного формирования и участии в нем, угоне автомобиля, незаконном хранении и хищении оружия и боеприпасов. Саспанов и Кукулаев также обвиняются в содействии террористической деятельности.

Еще семь человек - Намик Агарзаев, Ахмед Магамедов, Магомед Хитанаев, Атлухан Насрулаев, Абрик Насрулаев, Расул Усманов, Ифрат Джалилов - обвиняются по статье об организации незаконного вооруженного формирования и участии в нем. Срок их ареста этих семерых обвиняемых продлен на шесть месяцев.

Двое обвиняемых являются уроженцами Дагестана, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Северо-Кавказского окружного военного суда.

Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* - ИГ ("Исламское государство", ранее ИГИЛ) - организация признана террористической и запрещена в России судом.

Примечание:

"Жители Астраханской области простились с убитыми полицейскими", "Состояние двоих раненных в Астрахани сотрудников Росгвардии оценивается как тяжелое", "Экстремистская запись найдена у убитого в Астрахани Кукулаева".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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