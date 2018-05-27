Политологи заявили о потере влияния "Учредительного парламента" после победы Пашиняна

27 мая 2018, 06:50

После полного перехода власти в руки Никола Пашиняна и его команды «Учредительный парламент» будет выступать в роли оппозиции, считают армянские политологи. Однако, по их мнению, он вряд ли станет серьезным оппонентом новым властям в ближайшем будущем из-за высокого рейтинга доверия премьер-министру.

Как писал "Кавказский узел", Никол Пашинян пришел к власти на волне акций протеста против Сержа Саргсяна, занимавшего пост премьер-министра Армении. 8 мая лидер протестующих был избран главой правительства. Однако с приходом Пашиняна к власти акции протеста не прекратились. Так, 16 мая протестующие перекрыли проспект в Ереване, добиваясь освобождения членов "Сасна Црер". 21 мая и 22 мая сторонники "Сасна Црер" блокировали здание Генпрокуратуры Армении, потребовав отставки генпрокурора, а 23 мая предупредили власти о блокировке судов.

17 мая премьер-министр Армении обратился к гражданам страны с призывом обращаться в соответствующие органы для решения своих проблем, а не выходить улицы. 23 мая Никол Пашинян повторил свой призыв, назвав подобные акции протеста саботажем.

Если бы не «бархатная революция», суд не освободил бы меня под залог, заявил 26 мая корреспонденту «Кавказского узла» активист «Учредительного парламента» Каро Егнукян.

По его словам, судебная система «привыкла работать по указаниям сверху».

«Есть два варианта решения вопроса: или принудить, или убедить. Сейчас мы находимся на стадии убеждения, и принуждать было бы неверно со стороны новой власти. Судебная система должна осознать, что настала пора законных решений», - отметил он.

24 мая суд постановил, что член "Учредительного парламента" Каро Егнукян, обвиняемый в содействии захвату здания в Ереване, может выйти на свободу после уплаты около 21 тысячи долларов залога. Вооруженный отряд "Сасна црер" удерживал захваченным здание патрульно-постовой службы в Ереване с 17 по 30 июля 2016 года. К 30 июля 2016 года мятежники освободили всех заложников, а днем позже сдались. Дело членов вооруженного отряда "Сасна црер" разделено на три части, в одной из них 10 обвиняемых, в двух других - по 11.

Председатель "Учредительного парламента" Гарегин Чугасзян на брифинге с журналистами отметил положительные тенденции в вопросе освобождения политзаключенных.

«Есть силы, которые пытаются внести противоречия между силами, которые выступали против режима. Мы пришли к общему согласию, что на данный момент очень важно укрепление атмосферы взаимной терпимости и рост доверия», - заявил он после встречи с премьер-министром 24 мая.

На данный момент акции протеста не запланированы, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в офисе «Учредительного парламента».

"Учредительный парламент" станет оппозицией Пашиняну

Движение «Учредительный парламент» не впишется в новую политическую палитру, так как представляют собой радикальное движение, которое потеряло свою актуальность после революции, заявил корреспонденту "Кавказского узла" политтехнолог Армен Бадалян.

Он считает, что до «бархатной» революции «Учредительный парламент» и «Сасна Црер» воспринимали не как политическую силу, а как движение, которое боролось против Сержа Саргсяна. В постреволюционный же период, по его мнению, численность их сторонников сократилась.

«Одно дело, когда власть была нелегитимная. Их действия прямо или косвенно получили поддержку у части общества. И совсем другое, когда абсолютное большинство в обществе поддерживает власть. «Сасна Црер» потеряли свою привлекательность, чем и обусловлено сокращение популярности. В числе их сторонников, в основном, родные и близкие», - считает Бадалян.

Но выступить против новой власти означает выступить против силы, добившейся того, чего им добиться не удалось, отметил он.

Бадалян также считает, что до революции все оппозиционные силы объединяло лишь борьба против Сержа Саргсяна.

«С тем же Николом Пашиняном «Сасна Црер» ничего идеологического не объединяло. (Только) общая цель, к которой стремились все», - подчеркнул Бадалян.

После полного перехода к власти Никола Пашиняна и его команды «Учредительный парламент» будет позиционировать себя в качестве оппозиции, считает научный сотрудник Института Кавказа, политолог Армен Казарян.

«Несмотря на различие в методах и подходах, в частности, во внешней политике, их до недавнего времени связывала общая мишень – Серж Саргсян и Республиканская партия. В тактическом смысле обе силы били по одной цели. После того, как РПА полностью сдаст власть, чего пока не произошло, «Учредительный парламент», вероятней всего, станет в оппозицию Николу Пашиняну», - заявил политолог корреспонденту «Кавказского узла».

Однако «Учредительный парламент» не займет нишу институциональной оппозиции, так как для этого необходимо наличие таких факторов, как структура и партия, добавил он.

По его наблюдениям, численность сторонников «Учредительного парламента» небольшая.

«В июле 2016 года (захват полка полиции – прим. «Кавказский узел») «Сасна Црер» выступали в роли катализатора. Люди вышли на улицу от безысходности, и этот как-то легитимизовало насилие как метод борьбы. Но назвать их сторонниками «Сасна Црер» был бы неверно, и малочисленность их сегодняшних акций тому доказательство», - пояснил Казарян.

Политический обозреватель Акоп Бадалян согласен с мнением, что у "Сасна Црер" немного сторонников. По его словам, общественность увидела, что перемен можно добиться и бескровными протестами, и это изменило настроения в обществе.

«Кроме того, во время июльских событий 2016 года люди собирались не потому, что поддерживали «Сасна Црер» и их метод борьбы, а потому, что были недовольны властью и стремились к переменам. Другой причиной участия стал факт желания избежать кровавой развязки в захвате полка полиции», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

Бадалян также указал на различие политических подходов Никола Пашиняна и «Сасна Црер» с «Учредительным парламентом».

«Различие станет более очевидным, когда процессы приобретут ежедневный характер. Но станет ли «Учредительный парламент» активной оппозицией - это еще вопрос. Для этого должна разрешиться правовая развязка дела «Сасна Црер», то есть они должны оказаться на свободе», - считает Бадалян.

Он не видит в настоящем и в обозримом будущем серьезной оппозиционной силы новой власти.

«Формирование влиятельной оппозиции возможно, если Никол Пашинян и его кабмин допустят серьезные ошибки и просчеты. Однако премьер-министр пользуется высоким общественным доверием, и даже если предположить, что его рейтинг спустя некоторое время упадет, тем не менее, он останется высоким», - пояснил обозреватель.