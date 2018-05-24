Гарегин Чугасзян. Фото Тиграна Петросяна для "Кавказского узла".

24 мая 2018, 19:40

Армянский оппозиционер Чугасзян прекратил голодовку

Председатель "Учредительного парламента" Гарегин Чугасзян, требующий освобождения политзаключенных в Армении, согласился сегодня прекратить голодовку, сообщил премьер-министр Никол Пашинян.

Как сообщал "Кавказский узел", Гарегин Чугасзян объявил голодовку на следующий день после своего ареста 24 апреля. 11 мая Чугасзян  был освобожден под подписку о невыезде, но продолжил голодовку. 16 мая, на 22-й день голодовки, активиста посетил глава Минздрава Арсен Торосян, который распорядился, чтобы врачи начали круглосуточно дежурить рядом с Чугасзяном.

Объявляя голодовку, Гарегин Чугасзян потребовал провести широкую амнистию в честь столетия независимости Армении, которое будет праздноваться 28 мая. 11 мая, сразу после освобождения, оппозиционер присоединился к акции протеста сторонников "Сасна Црер", требуя смягчить меру пресечения для членов вооруженного отряда.

Премьер-министр Никол Пашинян встретился сегодня с Чугасзяном у здания института древних рукописей Матенадаран, где проводил свою акцию лидер "Учредительного парламента".

Гарегин Чугасзян согласился прекратить голодовку, написал на своей странице в Facebook Никол Пашинян.

Напомним, что Гарегин Чугасзян с 2015 года проходит обвиняемым по делу о подготовке массовых беспорядков в Армении. Другой фигурант этого дела, представитель движения "100-летие без режима" Жирайр Сефилян, 20 марта был приговорен к десяти годам и шести месяцам тюрьмы, остальные фигуранты дела получили от двух лет до пяти лет и пяти месяцев заключения.

Поддержав действия отряда "Сасна Црер", который захватил и удерживал здание патрульно-постовой службы в Ереване с 17 по 30 июля 2016 года, Чугасзян ушел в подполье.

На "Кавказском узле" опубликована хроника "Как оппозиция захватила полицию в Ереване".

Примечание:

"Оппозиция Армении объявила о начале кампании по смене власти", "Оппозиция потребовала обеспечить мятежников в Ереване продовольствием и медпомощью", "Ереванские мятежники заявили о недоверии участвующим в переговорах политикам".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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