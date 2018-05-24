24 мая 2018, 19:40
Армянский оппозиционер Чугасзян прекратил голодовку
Председатель "Учредительного парламента" Гарегин Чугасзян, требующий освобождения политзаключенных в Армении, согласился сегодня прекратить голодовку, сообщил премьер-министр Никол Пашинян.
Как сообщал "Кавказский узел", Гарегин Чугасзян объявил голодовку на следующий день после своего ареста 24 апреля. 11 мая Чугасзян был освобожден под подписку о невыезде, но продолжил голодовку. 16 мая, на 22-й день голодовки, активиста посетил глава Минздрава Арсен Торосян, который распорядился, чтобы врачи начали круглосуточно дежурить рядом с Чугасзяном.
Объявляя голодовку, Гарегин Чугасзян потребовал провести широкую амнистию в честь столетия независимости Армении, которое будет праздноваться 28 мая. 11 мая, сразу после освобождения, оппозиционер присоединился к акции протеста сторонников "Сасна Црер", требуя смягчить меру пресечения для членов вооруженного отряда.
Премьер-министр Никол Пашинян встретился сегодня с Чугасзяном у здания института древних рукописей Матенадаран, где проводил свою акцию лидер "Учредительного парламента".
Гарегин Чугасзян согласился прекратить голодовку, написал на своей странице в Facebook Никол Пашинян.
Поддержав действия отряда "Сасна Црер", который захватил и удерживал здание патрульно-постовой службы в Ереване с 17 по 30 июля 2016 года, Чугасзян ушел в подполье.
На "Кавказском узле" опубликована хроника "Как оппозиция захватила полицию в Ереване".
Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"