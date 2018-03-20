Приговор Сефиляну возмутил сторонников армянского оппозиционера

20 марта 2018, 13:37

Лидер армянского движения "100-летие без режима" Жирайр Сефилян и еще шесть подсудимых признаны виновными и приговорены к срокам от 2 лет до 10,5 лет лишения свободы. Адвокаты, родственники и сторонники подсудимых сочли приговор демонстрацией силы властью, а его обжалование - формальностью.

"Кавказский узел" писал, что лидеру движения "100-летие без режима" Жирайру Сефиляну были предъявлены обвинения в организации незаконного оборота оружия, подготовке массовых беспорядков и подготовке к захвату здания полиции в Ереване. На заседании 11 февраля прокурор потребовал для Сефиляна 11 лет тюрьмы, а для еще шести обвиняемых по делу от 2 лет до 4,5 лет лишения свободы.

Дело Сефиляна было объединено с делом "Сасна Црер" - вооруженного отряда его сторонников, захвативших в июле 2016 года здание полицейского полка в Ереване с требованием освобождения своего лидера. "Кавказский узел" опубликовал хронику "Как оппозиция захватила полицию в Ереване".

Сегодня суд первой инстанции общей юрисдикции административного района Шенгавит признал всех фигурантов дела - Жирайра Сефиляна, Геворга Сафаряна, Грайра Топчяна, Сасуника Киракосяна, Ованнеса Петросяна, Галуста Григоряна и Нерсеса Погосяна - виновными, сообщает корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на заседании.

Решением суда Жирайр Сефилян приговорен к 10 годам и 6 месяцам тюрьмы. Геворга Сафаряна суд приговорил к 4 годам лишения свободы, однако к этому сроку были прибавлены 1 год и 5 месяцев неотбытого подсудимым наказания. Согласно приговору, Сафарян приговорен к 5 годам и 5 месяцам тюрьмы.

Нерсес Погосян и Сасуник Киракосян приговорены к 3 годам 6 месяцам лишения свободы. Галуст Григорян и Грайр Топчян – к трем годам тюрьмы, а Ованнес Петросян - к двум годам лишения свободы, заявил судья.

После оглашения вердикта Нерсес Погосян выразил с места свое возмущение и обратился к судье нецензурными словами. Судебные приставы вывели его из зала суда. После произошедшего ухудшилось самочувствие жены Погосяна. Ей оказали помощь, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

Защита и родственники подсудимых назвали приговор ожидаемым

Судебное следствие было "театральным представлением", а приговор был заказным, заявили корреспонденту "Кавказского узла" адвокаты подсудимых.



Все это время не было судебного расследования, "это было театральное представление", заявил адвокат Араик Папикян, представлявший интересы Жирайра Сефиляна и Нерсеса Погосяна.

"Человека судят по трем статьям Уголовного кодекса, и ни по одной из них у стороны обвинения нет ни единого доказательства. Все, что можно было придумать и повесить на человека, придумали", - заявил Папикян.

Адвокат добавил, что решение суда первой инстанции будет обжаловано в апелляционном суде, но формально, так как необходимо пройти все армянские инстанции, чтобы подать жалобу в ЕСПЧ.

Обвинение было построено на показаниях одного человека и на бытовых предметах, найденных в домах подсудимых, которые сочли за холодное оружие, заявил адвокат Геворга Сафаряна, Жирайра Сефиляна и Нерсеса Погосяна Тигран Айрапетян.

"Это заказной приговор. По всем трем обвинениям признать человека виновным в таких условиях - это демонстрация сил. Власти показали свою мощь", - подчеркнул Айрапетян, отметив, что подача апелляции - это "формальность, которую надо пройти".

Приговор суда был ожидаемым, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" мать Геворга Сафаряна Шушана Сафарян. "Суд учел отсиженный срок за первый приговор по делу о новогодней ночи. Таким образом власти хотели показать, что приговор смягчен. Но Геворг не то, что достроен смягчения приговора, он вовсе не должен был оказаться за решеткой", - заявила Шушан Сафарян.

16 января 2017 года суд в Ереване признал активиста "Учредительного парламента" Геворга Сафаряна виновным в применении насилия к представителям власти и приговорил его к двум годам лишения свободы. Сафарян был обвинен в том, что ударил полицейского во время столкновения членов "Учредительного парламента" с силовиками в ночь на 1 января 2016 года на площади Свободы в Ереване. Активист вины не признал. По его версии, он лишь пытался остановить полицейских, избивавших активистов. Суд над ним проходил на фоне акций протестов.

Родные и близкие во дворе суда шли за прокурорами и выкрикивали: "Вы ответите за все!". Полицейские сдерживали родственников подсудимых и не позволяли им приблизиться к сотрудникам прокуратуры, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

Алексанян: приговор связан с критикой властей Армении после апрельской войны в Нагорном Карабахе

Решение суда было заказным и связано с критикой Жирайром Сефиляном итогов апрельского противостояния в Нагорном Карабахе, заявила корреспонденту "Кавказского узла" руководитель Общественной организации "Журналисты во имя прав человека", правозащитница Жанна Алексанян.

Ситуация в зоне карабахского конфликта обострилась в ночь на 2 апреля 2016 года. Через три дня, 5 апреля, стороны конфликта заключили перемирие. Несмотря на перемирие, объявленное после апрельского обострения 2016 года, обстрелы в зоне карабахского конфликта в течение года не прекращались ни на сутки, следует из опубликованной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

Жирайр Сефилян критиковал власти после "апрельской войны и сдачи территорий в Нагорном Карабахе", напомнила корреспонденту "Кавказского узла" Жанна Алексанян.

"Это чрезвычайная ситуация для Армении. Тюрьмы в Армении переполнены невинными людьми", - подчеркнула она, выразив недоверие суду.

Большой срок для Сефиляна - попытка напугать общество, отметил ветеран карабахской войны, участник протестных акций в Ереване Володя Аветисян.

"Власти таким образом хотят сказать, что "все должны быть покорны". Это политический приговор", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Аветисян.

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями представителей суда и прокуратуры по поводу заявлений адвокатов, родственников и сторонников подсудимых.

Акции протеста оппозиции освещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Протесты в Армении".