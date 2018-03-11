Политологи скептически оценили потенциал оппозиции в Армении

11 марта 2018, 05:22

Оппозиции Армении вряд ли удастся добиться массового протеста, потому что общество апатично и разочаровалось в политике, заявили "Кавказскому узлу" Борис Навасардян и Грант Микаелян, комментируя прошедший в Ереване протестный митинг.

Как писал "Кавказский узел", 10 марта около 300 человек собрались на митинге в Ереване с требованием отстранить от власти президента Армении Сержа Саргсяна и освободить политзаключенных.

2 марта президентом Армении был избран Армен Саргсян, выдвинутый провластной коалицией. В связи с конституционными изменениями в стране первым лицом государства после окончания президентского срока Сержа Саргсяна станет не президент, а премьер-министр. Срок президентства Сержа Саргсяна истекает 9 апреля. В этот же день премьер-министр и правительство подадут в отставку. Парламент затем должен будет избрать нового премьера. 7 марта парламент Армении утвердил новую структуру правительства.

В Армении сложилась критическая ситуация, для выхода из которой необходима смена власти и восстановление конституционного строя, заявил на митинге 10 марта бывший вице-спикер армянского парламента Карапет Рубинян.

Он зачитал декларацию фронта «Во имя государства Армения», в которой, в частности, сказано об угрозе существования армянской государственности.

«Власть, последовательно попирая нормы свобод и право на социальную справедливость, стала причиной миграции, лишая перспектив естественного развития», - процитировал документ политик.

Власти, используя силовые структуры и систему правосудия, фабрикуют уголовные дела в отношении тех, кто пытается бороться против бесправия, несправедливости и беззакония, заявил Рубинян.

«Для изменения ситуации нужна консолидация как армянского общества и диаспоры, так и политических сил», - заключил он.

Режим старается удержать власть, чтобы избежать наказания за октябрьский теракт в парламенте 1999 года и расстрел демонстрантов 1-2 марта 2008 года, заявил на митинге член фронта «Во имя государства Армения» Петрос Макеян.

27 октября 1999 года группа вооруженных людей ворвалась в зал заседаний Нацсобрания Армении и открыла огонь по депутатам и членам правительства. В результате нападения погибли премьер-министр Армении Вазген Саркисян, председатель Нацсобрания Карен Демирчян и еще шесть человек. Семеро получили ранения. В ходе теракта более 40 человек оказались в заложниках, говорится в справке "Теракт в парламенте Армении 27 октября 1999 года". Массовые акции протеста в Ереване начались с президентских выборов 19 февраля 2008 года, когда президентом был избран Серж Саргсян. Сторонники Левона Тер-Петросяна не согласились с итогами выборов и с 20 февраля начали бессрочный митинг на площади Свободы. Столкновения демонстрантов с полицией 1 и 2 марта 2008 года произошли после разгона этого митинга. В результате столкновений погибли 10 человек и более 250 получили ранения, говорится в справке "Кавказского узла" "Бунт в Армении. 10 лет спустя".

Петрос Макеян обвинил второго и третьего президентов Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна в организации этих преступлений.

«Именно для этого был придуман фокус с Конституцией и переходом к парламентской модели управления. Мы должны воспрепятствовать попыткам репродукции власти. Но для решения этой задачи необходимо, чтобы жители всех армянских городов вышли на протест. Последний этап борьбы начнется 9 апреля (срок окончания полномочий президента Сержа Саргсяна – прим. «Кавказского узла») и завершится 17 апреля в день выборов нового премьера», - заявил Макеян.

В случае смены власти будет сформировано переходное правительство, цель которого будет организация и проведение честных и прозрачных выборов, добавил оппозиционер.

Для решения системных проблем нужны системные преобразования, заявил на митинге лидер партии «Наследие» Армен Мартиросян.

Он, в частности, отметил три основных шага, которые оппозиция намерена предпринять после смены власти.

«Это – принятие новой Конституции, нового Избирательного кодекса, который позволит установить равные правила для политических сил, и закона о партиях», - пояснил лидер партии.

Добиться кардинальных перемен невозможно, пока в стране есть политзаключенные, заявил на митинге глава Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи, правозащитник Артур Сакунц.

«Шант Арутюнян и его друзья, Андриас Гукасян, Геворг Сафарян, Жирайр Сефилян и Каро Егнукян не совершали каких-либо противоправных деяний и преследуются за свои политические взгляды», - заявил он на митинге.

"Марш миллиона масок" в Ереване 5 ноября 2013 года завершился столкновениями его участников с полицией. Организатор акции, лидер партии "Цегакрон" Шант Арутюнян, его сын Шаген и еще 12 активистов были осуждены, получив наказания от штрафов до лишения свободы на семь лет. По этому делу Шаген Арутюнян был осужден на 4 года лишения свободы, этот срок активист отбывает условно.

Еще одной проблемой в стране является коррупция, на которую опирается беззаконие властей, добавил правозащитник.

Следующая акция оппозиции намечена на 16 марта, она будет приурочена к годовщине смерти Артура Саргсяна.

В июле 2016 года Артур Саргсян прорвал оцепление захваченного членами отряда "Сасна Црер" здания полка полиции в Ереване и передал мятежникам продукты. Он остался в здании и был задержан вместе со сдавшимися членами отряда. В декабре он был отпущен, однако в феврале вновь задержан, так как, по утверждению правоохранителей, не явился к следователям. Саргсян объявил голодовку и отказался от врачебной помощи. После 25 дней голодовки он был отпущен на свободу и госпитализирован. 16 марта Артур Саргсян скончался в больнице.

Оппозиция вряд ли сможет организовать массовые протесты

Глава Ереванского пресс-клуба Борис Навасардян считает низкой вероятность массового протестного движения внесистемной оппозиции, несмотря на недовольство в обществе.

«Разочарование в митинговой борьбе глубоко укоренилось в армянском обществе. Сложно представить, что протестные акции приобретут массовый характер, так как повестка, которую предлагает оппозиция, вряд ли найдет поддержку общества», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

По мнению главы пресс-клуба, шансы для митинговой борьбы вырастут, если начнутся серьезные социальные проблемы в Армении или возникнут реальные угрозы безопасности страны.

При этом Навасардян отметил достаточно высокий уровень радикализма в обществе. По его словам, в обществе отсутствует доверие, что кто-либо может поднять серьезные массы на борьбу.

«Общество не доверяет не только оппозиции, но и друг другу: "Если я пойду, а придут ли еще люди?" И этот подход жителей тоже является одной из причин апатии», - пояснил он.

Протестная повестка в армянском обществе не очень актуальна, заявил корреспонденту «Кавказского узла» научный сотрудник Института Кавказа, политолог Грант Микаелян.

Он считает, что оппозиция находится в поисках новой повестки, причем ближе всех к этому стоит парламентский блок «Елк», который пытается действовать в рамках более-менее легитимного поля.

«Однако и они пока не смогли ее нащупать. Пока что у них получилось пройти в парламент. Если бы повестка протестов была востребована, то блок «Елк» собрал бы многотысячные митинги во время последних акций протеста. За последние годы политическая активность в обществе снизилась. Те, кто готов был протестовать, либо уехали, либо разочаровались из-за отсутствия результата», - подчеркнул Микаелян.

Политолог также сомневается, что внесистемной оппозиции удастся привлечь к протестам потенциал диаспоры.

«Диаспора могла бы сыграть определенную роль, в частности, своим непосредственным присутствием – репатриацией, или инвестициями, или участием в выборах, но закон не позволяет голосовать за рубежом. Отсутствие этих двух факторов позволяет утверждать, что диаспора не может повлиять на протесты», - пояснил он.