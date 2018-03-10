Армянские оппозиционеры потребовали отстранить от власти Сержа Саргсяна

10 марта 2018, 19:30

Около 300 человек собрались сегодня на митинге в Ереване с требованием отстранить от власти президента Армении Сержа Саргсяна и освободить политзаключенных. Участники акции выступили за коренные реформы в Армении.

2 марта президентом Армении был избран Армен Саргсян, выдвинутый властной коалицией. В связи с конституционными изменениями в стране первым лицом государства после окончания президентского срока Сержа Саргсяна станет не президент, а премьер-министр. Срок президентства Сержа Саргсяна истекает 9 апреля. В этот же день премьер-министр и правительство подадут в отставку. Парламент затем должен будет избрать нового премьера. 7 марта парламент Армении утвердил новую структуру правительства.

Митинг с требованием освободить политзаключенных и "исключить продолжение власти Сержа Саргсяна" организовали фронт "Во имя государства Армения" и диаспорская организация "Армянское возрождение". На акцию в Ереване собрались около 300 человек, сообщили организаторы.

Участники акции вышли на площадь Свободы с государственными флагами Армении и скандировали: "Отстранись!", передает корреспондент "Кавказского узла".

Глава партии "Наследие" Армен Мартиросян заявил, что цель акции - "коренные реформы в Армении". "Добиться этого мы планируем мирными акциями неповиновения. Народ должен диктовать свою волю властям, а не наоборот", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Мартиросян считает недопустимым назначение Сержа Саргсяна на должность премьер-министра, который будет считаться первым лицом государства. По его словам, "если этот сценарий власти реализуют, то до 2022 года в Армении ничего невозможно будет изменить".

Глава партии "Наследие" также сообщил, что митинги с требованиями освободить политзаключенных и не допустить к власти Сержа Саргсяна также прошли сегодня в Лондоне, Париже, Страсбурге и Лос-Анджелесе. Они были организованы там армянскими диаспорами.

Член фронта "Во имя государства Армения" Армен Ованнисян заявил, что "в Армении более 80 человек преследуются властями". При этом правозащитники считают эти преследования "политически мотивированными", сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Среди активистов фронта "Во имя государства Армения" - Арменак Кюрегян, двое сыновей которого арестованы по делу "Сасна Црер", еще один осужден по делу о стрельбе у здания суда в Ереване. Также в это движение входят член "Учредительного парламента" Алек Енигомшян, председатель партии "Наследие" Армен Мартиросян, освобожденный из-под ареста Володя Аветисян, освобожденные под залог по делу о беспорядках в Ереване глава Центра поддержки общественных инициатив "Свободный гражданин" Овсеп Хуршудян и член партии "Наследие" Давид Санасарян, брат лидера "100-летие без режима" Жирайра Сефиляна Торос Сефилян, адвокаты Араик Папикян и Мушег Шушанян и др.