Парламент Армении исключил президента из состава Совбеза

07 марта 2018, 20:17

В окончательном чтении принят проект закона, согласно которому Совбез Армении возглавит премьер-министр. Президент и генпрокурор исключены из состава Совбеза.

Как писал "Кавказский узел", 12 февраля парламент Армении одобрил структурные изменения в составе Совбеза, который в соответствии с проектом закона возглавит премьер-министр. Опрошенные "Кавказским узлом" эксперты связали эти изменения с желанием Сержа Саргсяна сохранить рычаги управления государством в своих руках.

Законопроект наделяет премьер-министра неограниченными полномочиями и ведет к суперпремьерской модели управления, заявил в ходе парламентских слушаний депутат фракции "Елк" Арарат Мирзоян.

Парламент Армении сегодня одобрил во втором и окончательном чтении проект закона о составе Совета национальной безопасности. За изменение структуры Совбеза проголосовали 86 депутатов, против выступили восемь парламентариев, передает корреспондент «Кавказского узла», следивший за трансляцией заседания в прямом эфире парламентского канала на YouTube.

Согласно законодательным изменениям, новый состав Совбеза будет сформирован после 9 апреля, когда истечет срок полномочий действующего президента Сержа Саргсяна. Состав Совбеза, который возглавит премьер-министр, сокращен до девяти членов, в него войдут первый вице-премьер и вице-премьер, министры обороны и иностранных дел, глава Службы национальной безопасности, шеф республиканской полиции, начальник Генштаба и секретарь Совбеза.

Из состава Совета безопасности Армении исключены спикер парламента, глава Конституционного суда, руководитель аппарата президента, генпрокурор и президент, возглавлявший Совбез ранее.

Совета национальной безопасности определяет направления оборонной политики и вопросы, связанные с безопасностью Армении, ее территориальной целостностью и неприкосновенностью границ.