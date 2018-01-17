Политологи Армении не исключили возможность обострения карабахского конфликта

17 января 2018, 06:38

Переговоры глав МИД Армении и Азербайджана намечены на 18 января на фоне усилий посредников Минской группы ОБСЕ управлять ситуацией в зоне карабахского конфликта. В переговорном процессе не стоит ожидать прорыва, обострение в зоне конфликта не исключено, хотя вероятность его не высока, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Как информировал "Кавказский узел", ситуация в зоне карабахского конфликта резко обострилась в ночь на 2 апреля 2016 года. 5 апреля стороны конфликта объявили о перемирии. Однако более года после этого обстрелы не прекращались ни на сутки, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны". Обстрелы и боестолкновения в зоне конфликта нередко приводят к человеческим жертвам.

18 января в польском Кракове состоится встреча глав МИД Армении и Азербайджана. "Переговоры Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедъярова пройдут по инициативе сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - сообщается 16 января в официальном аккаунте МИД Армении в Twitter.

По данным пресс-службы МИД Азербайджана, помимо встречи с Налбандяном, у Мамедъярова на 18 января в Кракове запланированы встречи с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Эндрю Шофером (США), Стефаном Висконти (Франция), Игорем Поповым (Россия). Также в заседаниях примет участие личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик, пишет РИА "Новости".

Политолог: широкомасштабной войны в Нагорном Карабахе удастся избежать

Рост напряженности в зоне карабахского конфликта удалось снизить усилиями Минской группы ОБСЕ, уровень насилия на линии фронта сравнился с показателями 2013 года, заявил корреспонденту "Кавказского узла" директор Института Кавказа, политолог Александр Искандарян.

Сторонам вряд ли удастся достичь прогресса в переговорном процессе, а сам конфликт в текущем его состоянии может затянуться на десятилетия, считает политолог.

"В мире много таких конфликтов... В вопросе карабахского конфликта делается все, чтобы купировать его: от давления сверхдержав до поставок вооружения", - отметил Искандарян.

Он уверен, что широкомасштабной войны в Нагорном Карабахе удастся избежать, однако повторение апрельской эскалации, по его словам, не исключено.

"Пока существует военный и политический баланс, установившийся после апреля 2016 года, Азербайджан вынужден будет мириться с ситуацией. Нет каких-либо предпосылок для нарушения баланса, которые приведут к возобновлению боевых действий. Серьезные геополитические изменения, такие как резкое изменение ситуации в Иране и его развал, разрастание ближневосточного кризиса или прекращение поставок Россией вооружения, в ближайшие годы не предвидятся", - пояснил Искандарян.

Меграбян: переговоры Армении и Азербайджана не приведут к урегулированию конфликта

Минская группа ОБСЕ пытается не допустить повторения неуправляемых ситуаций, пик которых пришелся на апрель 2016 года, считает эксперт Центра политических и международных исследований Рубен Меграбян.

По его словам, уменьшение числа инцидентов и человеческих жертв, в частности, связано со снижением эскалации на фронтовой линии.

"Однако, учитывая диаметрально противоположные позиции сторон, есть убеждения, что эти встречи не приведут к урегулированию конфликта. Сложно сказать, насколько долго посредникам удастся сдерживать конфликт, тем не менее в ближайшие месяцы, если не будет форс-мажорных обстоятельств, обострение в зоне конфликта представляется маловероятным", - заявил он "Кавказскому узлу".

Новое обострение конфликта приведет к непредсказуемым политическим процессам в самом Азербайджане, считает он.

Меграбян выступает за введение эмбарго на поставку вооружения сторонам конфликта, поскольку, как полагает он, поставки российского вооружения также дестабилизируют ситуацию в регионе.

"Азербайджан нуждается в наступательном вооружении, но ни Израиль, ни Турция, ни Пакистан не станут обеспечивать его этим видом оружия. В частности, Минобороны Израиля приостановило лицензию компании Aeronautics и сделку по поставке БПЛА в Азербайджан... Армения вынуждена втянуться в бессмысленную гонку вооружений, цель которой подрыв экономической ситуации в стране. В свое время за ввод эмбарго высказался и замминистра иностранных дел [Армении]", - сказал он.

"Я сторонник введения полного эмбарго на оружие для всех конфликтующих сторон в регионе. Три страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ – США, Россия и Франция, могут достичь этого в Совбезе ООН", - приводит 11 мая 2016 года слова замглавы МИД Армении Шаварша Кочаряна "Радио "Азатутюн".

Навасардян: сверхдержавам нужно показать свою инициативность в карабахском вопросе

Активность международных посредников связана с геополитической ситуацией в регионе. Региональные игроки заинтересованы в контроле над ходом событий в зоне конфликта, тогда как широкомасштабная война лишает их такой возможности, а ее последствия могут быть нежелательными для акторов, считает глава Ереванского пресс-клуба Борис Навасардян.

"В частности, Россия обладает рычагами давления и в случае обострения способна снизить или, наоборот, увеличить его накал. Но в случае широкомасштабной войны события становятся непредсказуемыми, а возможность "ручного управления" исчезает. Это создает неблагоприятные условия для реализации своих интересов", - заявил "Кавказскому узлу" Навасардян.

Сверхдержавам необходимо показать инициативность, а международным структурам, в частности, с учетом нового председателя ОБСЕ показать свою заинтересованность и готовность со всей серьезностью подойти к вопросу урегулированию конфликта, добавил он.

С 1 января 2018 года председателем ОБСЕ стал министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано. Среди основных приоритетов итальянского председательства в ОБСЕ обозначена тема Нагорного Карабаха, пишет РИА "Новости".

"Стороны понимают, что должны показать свое отношение. Скептицизм невыгоден и для Армении, и для Азербайджана. Подобная позиция будет расцениваться как деструктивная. Но это не значит, что позиции сторон принципиальным образом изменились. Сложно представить, какие усилия могут применить посредники для сближения позиций сторон", - сказал журналист.

Ремиссия в зоне конфликта стала причиной активизации переговорного процесса, а не переговорный процесс стал причиной деэскалации. Как долго она продлится, зависит от контекста и содержания переговоров

Широкомасштабной войны удалось избежать в апреле 2016 года, поскольку Азербайджан и ряд региональных игроков не были к ней готовы, считает он.

"Ремиссия в зоне конфликта стала причиной активизации переговорного процесса, а не переговорный процесс стал причиной деэскалации. Как долго она продлится, зависит от контекста и содержания переговоров. При наличии конструктивных элементов, можно сказать, что ремиссия не будет временной и дала возможность создать миротворческий капитал", - отметил Навасардян.

Говорить об урегулировании конфликта можно, сформировав атмосферу взаимного доверия, полагает он. "Для этого нужно два компонента: снизить милитаристическую риторику и создать возможности для контактов на неофициальном уровне. Только на основе такого капитала можно говорить об успехах в урегулировании конфликта, а для этого необходимы годы", - добавил он.

Новости о ситуации в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В "Справочнике" опубликованы материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха", "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Минская группа ОБСЕ".

