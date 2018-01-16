Солдат погиб в Нагорном Карабахе

16 января 2018, 14:15

Следователи выясняют обстоятельства гибели военнослужащего Арутюна Хачатряна, который получил смертельное ранение сегодня ночью, сообщило Минобороны Нагорного Карабаха.

Инцидент произошел сегодня ночью на оборонном пункте одной из частей Армии обороны в зоне карабахского конфликта, сообщила пресс-служба министерства.

"При невыясненных обстоятельствах получил смертельное ранение военнослужащий Арутюн Хачатрян (1998 г.р.). Для выяснения обстоятельств происшедшего ведется следствие", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Минобороны Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", сегодня мониторинг ОБСЕ в зоне карабахского конфликта не зафиксировал случаев нарушения перемирия. При этом утром Азербайджан заявил о 124 обстрелах своих позиций за сутки. Минобороны Нагорного Карабаха в еженедельной сводке 13 января сообщило, что с 7 по 13 января азербайджанские военные 200 раз обстреляли позиции Армии обороны.

Несмотря на перемирие, объявленное после обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года, обстрелы там в течение года не прекращались ни на сутки, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

"Кавказский узел" публикует материалы о ситуации в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".