Боевые позиции в зоне карабахского конфликта. Нагорный Карабах. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"

16 января 2018, 14:15

Солдат погиб в Нагорном Карабахе

Следователи выясняют обстоятельства гибели военнослужащего Арутюна Хачатряна, который получил смертельное ранение сегодня ночью, сообщило Минобороны Нагорного Карабаха.

Инцидент произошел сегодня ночью на оборонном пункте одной из частей Армии обороны в зоне карабахского конфликта, сообщила пресс-служба министерства.

"При невыясненных обстоятельствах получил смертельное ранение военнослужащий Арутюн Хачатрян (1998 г.р.). Для выяснения обстоятельств происшедшего ведется следствие", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Минобороны Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", сегодня мониторинг ОБСЕ в зоне карабахского конфликта не зафиксировал случаев нарушения перемирия. При этом утром Азербайджан заявил о 124 обстрелах своих позиций за сутки. Минобороны Нагорного Карабаха в еженедельной сводке 13 января сообщило, что с 7 по 13 января азербайджанские военные 200 раз обстреляли позиции Армии обороны.

Несмотря на перемирие, объявленное после обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года, обстрелы там в течение года не прекращались ни на сутки, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

"Кавказский узел" публикует материалы о ситуации в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Жители Нагорного Карабаха раскритиковали закон о выплатах раненым солдатам", "Армянские правозащитники отметили уменьшение потерь среди военных в 2017 году", "CDSI указал на увеличение небоевых потерь среди военных Азербайджана".

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