Наблюдатели ОБСЕ не нашли нарушений перемирия в зоне карабахского конфликта

16 января 2018, 13:55

Мониторинг ОБСЕ в зоне карабахского конфликта прошел сегодня без инцидентов и не зафиксировал случаев нарушения режима прекращения огня, заявили МИД Нагорного Карабаха и Минобороны Армении.

Как сообщал "Кавказский узел", стороны конфликта в Нагорном Карабахе регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах. Так, сегодня Министерство обороны Азербайджана заявило, что режим прекращения огня в зоне карабахского конфликта и на границе с Арменией за минувшие сутки был нарушен 124 раза.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны заключили перемирие, однако обстрелы в течение всего следующего года не прекращались ни на сутки, следует из опубликованной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

По данным Минобороны Азербайджана, мониторинг прошел сегодня вблизи села Сарыджалы Агдамского района.

"Мониторинг завершился без инцидентов", - цитирует сообщение пресс-службы Минобороны Азербайджана Trend.

Согласно сообщению, со стороны Азербайджана наблюдение вели полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика и Саймон Тиллер.

При этом по данным МИД Нагорного Карабаха, плановый мониторинг прошел сегодня на участке дороги Акна-Гиндарх.

С позиций Армии обороны Нагорного Карабаха наблюдение осуществили полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Михаил Олару и сотрудник офиса личного представителя Мартин Шустер, со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Нагорного Карабаха сообщает "Новости-Армения".

"Кавказский узел" публикует новости о ситуации в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".