Парламент Армении передал право помилования премьеру

07 марта 2018, 17:40

Две трети депутатов Национального собрания Армении проголосовали в окончательном чтении за законопроект "О помиловании", по которому полномочия в вопросе помилования заключенных переходят от президента к премьер-министру.

"Кавказский узел" писал, что 9 февраля парламент Армении принял инициированный Минюстом законопроект "О помиловании" в первом чтении.

Сегодня законопроект был рассмотрен во втором и окончательном чтении. За проголосовали 63 депутата. Против выступил 31 депутат оппозиционных блоков "Елк" и "Царукян".

Поправки в закон связаны с намерением Сержа Саргсяна стать премьером, заявили опрошенные ранее "Кавказским узлом" депутаты, правозащитники и политологи.

Напомним, что 2 марта депутаты парламента Армении большинством голосов избрали резидентом страны Армена Саргсяна, выдвинутого властной коалицией. Выборы премьер-министра назначены на 2 мая 2018 года.