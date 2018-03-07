07 марта 2018, 17:40
Парламент Армении передал право помилования премьеру
Две трети депутатов Национального собрания Армении проголосовали в окончательном чтении за законопроект "О помиловании", по которому полномочия в вопросе помилования заключенных переходят от президента к премьер-министру.
"Кавказский узел" писал, что 9 февраля парламент Армении принял инициированный Минюстом законопроект "О помиловании" в первом чтении.
Сегодня законопроект был рассмотрен во втором и окончательном чтении. За проголосовали 63 депутата. Против выступил 31 депутат оппозиционных блоков "Елк" и "Царукян".
Поправки в закон связаны с намерением Сержа Саргсяна стать премьером, заявили опрошенные ранее "Кавказским узлом" депутаты, правозащитники и политологи.
Напомним, что 2 марта депутаты парламента Армении большинством голосов избрали резидентом страны Армена Саргсяна, выдвинутого властной коалицией. Выборы премьер-министра назначены на 2 мая 2018 года.
"Активисты раскритиковали антитабачные инициативы властей Армении", "Блок "Царукян" отказал в поддержке Артаку Зейналяну", "Парламент Армении поддержал законопроект о полицейской видеосъемке".
Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"
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